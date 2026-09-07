Драпатый объявил об изменениях для сержантов ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый. Фото: Главнокомандующий ВСУ/Facebook

В Вооруженных силах Украины планируют расширить полномочия сержантов и четко распределить ответственность между сержантским и офицерским составом. Также предусмотрено создание реальных карьерных возможностей для сержантов с боевым опытом и решение проблем их денежного обеспечения. По каждому из определенных направлений уже поставлены конкретные задачи, определены дальнейшие шаги и ответственные за их выполнение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в понедельник, 7 сентября.

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Михаил Драпатый во время встречи с сержантами. Фото: Главнокомандующий ВСУ/Facebook

В ВСУ планируют изменить подход к сержантскому корпусу

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый провел встречу с главными сержантами видов, родов войск, корпусов и органов военного управления. Большинство участников прибыли из районов боевых действий с разных направлений фронта.

По словам Драпатого, встреча была посвящена не теоретическим вопросам, а реальному положению дел, боевому опыту и решениям, которые необходимо внедрять уже сейчас. Стороны обсудили функционирование сержантского корпуса, системные проблемы, влияющие на его боеспособность, способы их решения и перспективы развития в условиях войны.

Беседа прошла в формате открытой дискуссии: участники поднимали острые вопросы, проводили мозговой штурм и разрабатывали конкретные алгоритмы и действия, которые можно реализовать уже сейчас.

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Сержантский корпус выполняет критически важные задачи. Военнослужащие не только занимаются подготовкой рядового и сержантского состава, но и адаптируют новоприбывших в районах ведения боевых действий, организуют обеспечение, экипировку и быт, готовят личный состав к боевым задачам, выводят военных с позиций и непосредственно руководят ими в бою.

Драпатый подчеркнул, что сержант находится ближе всего к солдату и лучше всего видит реальное состояние подразделения. Он отметил, что старшие сержанты, принявшие участие во встрече, сами прошли этот путь. Большинство из них имеют высшее образование и прошли не один сержантский курс в Украине и за рубежом, а также ставят во главу угла интересы и потребности рядового солдата.

"Сержант вчера сам был солдатом. А сегодня это командир, который находится ближе всего к солдату и лучше всего видит реальное состояние подразделения "на земле", — отметил Драпатый.

По итогам встречи был определен перечень системных проблемных вопросов по нескольким ключевым направлениям. В частности, речь идет о:

совершенствование структуры сержантского корпуса для повышения его способности выполнять задачи и создания реальных карьерных возможностей для сержантов с боевым опытом;

расширение полномочий по сержантским должностям и четкое распределение зон ответственности между сержантским и офицерским составом;

повышение качества подготовки солдат и сержантов, в частности развитие практики подготовки сержантского состава непосредственно в районах выполнения боевых задач;

оперативное внедрение актуального боевого опыта в подготовку солдат в учебных центрах;

упорядочение назначения на сержантские должности и присвоения сержантских званий с введением прозрачных, понятных и справедливых процедур, которые будут действовать и во время войны;

решение проблем денежного обеспечения по ключевым должностям сержантского состава.

Драпатый поставил конкретные задачи

По каждому из определенных направлений Главнокомандующий ВСУ поставил конкретные задачи. Также определены дальнейшие шаги и лица, ответственные за их выполнение.

Драпатый подчеркнул, что боевой опыт сержантов должен превращаться в полномочия, профессиональное развитие, ответственность и реальные возможности влиять на подготовку и управление войсками. Он также подчеркнул важность сильного сержантского корпуса для благополучия военнослужащих, сохранения их жизней, боевых способностей и успеха в бою.

"Мы не можем строить современный боеспособный сержантский корпус на старых подходах. Боевой опыт наших сержантов должен превращаться в полномочия, профессиональное развитие, ответственность и реальные возможности влиять на подготовку и управление войсками.

Крепкий сержантский корпус — одно из ключевых условий нашей будущей победы над врагом. Каким он будет — формальным или действенным, второстепенным или влиятельным, слабым или сильным — зависит от наших решений и наших действий", — пояснил Драпатый.

Скриншот сообщения Драпатого/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 26 августа 2026 года Владимир Зеленский и Михаил Драпатый побывали на Александровском направлении и встретились с военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. В ходе встречи обсудили потребности бригад и укрепление обороны, в частности обеспечение дронами, дальнобойной артиллерией и малыми РЛС. Также речь шла о прямом финансировании бригад, СЗЧ, подготовке и поощрении военнослужащих.

Новини.LIVE также сообщали, что 21 августа Михаил Драпатый провел беседу с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне, в ходе которой обсудили ситуацию на фронте, ПВО и ключевые военные приоритеты Украины. Стороны также уделили внимание защите воздушного пространства и дальнейшей военной поддержке Украины со стороны Альянса. В октябре Украина ожидает визита Военного комитета НАТО, который в последний раз приезжал в страну восемь лет назад.