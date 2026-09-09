Драпатый отменил более 30 устаревших приказов Генштаба ВСУ

Михаил Драпатый. Фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

Начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса, полковник Виталий Саранцев сообщил, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отменил более 30 устаревших приказов Генерального штаба. Они требовали формальной отчетности и проведения мероприятий по устаревшим стандартам.

Об этом Виталий Саранцев сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Драпатый отменил устаревшие приказы Генштаба ВСУ

"Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый недавно избавил армию от груды старого бюрократического хлама, приостановив действие более трех десятков устаревших приказов Генерального штаба. Почему это хорошая новость? Потому что на свалку ушли давно устаревшие инструкции, которые годами существовали только на бумаге, требуя формальных отчетов, "галочек" и "табличек", — отметил Саранцев.

По его словам, Драпатый отменил старые программы подготовки, устаревшие курсы по стрельбе, концепции физической подготовки десятилетней давности, десятки промежуточных документов о внесении изменений, которые "загромождали" нормативно-правовую базу ВСУ.

В ряде аспектов удалось устранить юридические противоречия между фактическими стандартами подготовки, сформированными в условиях полномасштабной войны, и устаревшими нормами, действовавшими еще во времена АТО/ООС в 2016–2020 годах.

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Отныне командиры на местах не должны тратить время на отчетность или мероприятия, предусмотренные стандартами и инструкциями, разработанными 8–10 лет назад.

"Это действительно хорошая большая «осенняя уборка». Армия избавляется от устаревшего балласта, чтобы работать быстрее, современнее и без лишней бюрократии", — добавил Саранцев.

Пост Саранцева. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны, 8 сентября состоялось 36-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". В частности, глава ведомства Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый представили План войны, в соответствии с которым действуют Силы обороны Украины.

Ранее Драпатый сообщал, что в ВСУ планируют усилить роль сержантского состава, в частности разграничить его обязанности и ответственность с офицерами. Особое внимание будет уделено карьерному росту сержантов с боевым опытом и урегулированию вопросов денежного обеспечения.