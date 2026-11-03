Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що через розв'язану війну РФ українські діти змушені дорослішати раніше за свій вік. Він розповів про свого 13-річного сина, за його словами він "знає все про цю війну, як і всі діти".

Про це Президент України розповів в інтерв'ю PBS NewsHour, передає Новини.LIVE.

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Зеленський пояснив, як війна вплинула на українських дітей

За словами Зеленського, діти України через повномасштабну війну вимушені дорослішати завчасно. Ведуча інтерв'ю PBS NewsHour запитала президента про його сина та про що він із ним говорить, адже тепер війна триває більше частину його життя.

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"Йому 13, але він знає... Можливо, це сумно, але він знає все про цю війну, як і всі діти",— відповів він.

Президент додав, що йдеться насамперед про всіх дітей українців, як цивільних, так і військових. Адже діти вже чітко розуміють хто є нападником, за його словами, вони вчать дорослих бути сильнішими та любити свою державу.

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"Вони дорослі, вони розумні, вони дуже патріотичні. Вони несуть у собі світло. Вони допомагають нам жити й виживати", — сказав Зеленський.

Ми писали, що в цьому ж інтерв'ю він повідомив причину, чому Україна продовжила атаки на НПЗ РФ. За його словами, це відбувається, адже російська сторона продовжує обстрілювати енергетику та наносити серйозні пошкодження.

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Новини.LIVE інформували, що також Володимир Зеленський закликав представників Сполучених Штатів тиснути на диктатора Росії Путіна. За його словами, це потрібно робити зараз, щоб Вашингтону в майбутньому не довелось ухвалювати ще складніші рішення, якщо країна-агресор нападе на НАТО.