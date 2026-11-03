Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Потеряли детство: Зеленский о 13-летнем сыне и украинских детях

Потеряли детство: Зеленский о 13-летнем сыне и украинских детях

Ua ru
3 ноября 2026 13:51
«Потеряли детство»: Зеленский о своём 13-летнем сыне и детях Украины facebook.com/president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что из-за развязанной РФ войны украинские дети вынуждены взрослеть раньше своего возраста. Он рассказал о своем 13-летнем сыне, который, по его словам , «знает об этой войне всё, как и все дети».

Об этом Президент Украины рассказал в интервью PBS NewsHour, передает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский объяснил, как война повлияла на украинских детей

По словам Зеленского, из-за полномасштабной войны дети Украины вынуждены взрослеть раньше времени. Ведущая интервью PBS NewsHour спросила президента о его сыне и о том, о чем он с ним разговаривает, ведь теперь война длится большую часть его жизни.

"Ему 13, но он знает... Возможно, это грустно, но он знает всё об этой войне, как и все дети", — ответил он.

Президент добавил, что речь идет прежде всего обо всех детях украинцев, как гражданских, так и военных. Ведь дети уже четко понимают, кто является агрессором, по его словам, они учат взрослых быть сильнее и любить свою страну.

"Они взрослые, они умные, они очень патриотичны. Они несут в себе свет. Они помогают нам жить и выживать", — сказал Зеленский.

Мы писали, что в этом же интервью он сообщил причину, по которой Украина продолжила атаки на НПЗ РФ. По его словам, это происходит потому, что российская сторона продолжает обстреливать энергетические объекты и наносить им серьезные повреждения.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский также призвал представителей Соединенных Штатов оказывать давление на российского диктатора Путина. По его словам, это нужно делать сейчас, чтобы Вашингтону в будущем не пришлось принимать еще более сложные решения, если страна-агрессор нападет на НАТО.

Владимир Зеленский дети украинцы война в Украине детство
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации