Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что из-за развязанной РФ войны украинские дети вынуждены взрослеть раньше своего возраста. Он рассказал о своем 13-летнем сыне, который, по его словам , «знает об этой войне всё, как и все дети».

Об этом Президент Украины рассказал в интервью PBS NewsHour, передает Новини.LIVE.

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Зеленский объяснил, как война повлияла на украинских детей

По словам Зеленского, из-за полномасштабной войны дети Украины вынуждены взрослеть раньше времени. Ведущая интервью PBS NewsHour спросила президента о его сыне и о том, о чем он с ним разговаривает, ведь теперь война длится большую часть его жизни.

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"Ему 13, но он знает... Возможно, это грустно, но он знает всё об этой войне, как и все дети", — ответил он.

Президент добавил, что речь идет прежде всего обо всех детях украинцев, как гражданских, так и военных. Ведь дети уже четко понимают, кто является агрессором, по его словам, они учат взрослых быть сильнее и любить свою страну.

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"Они взрослые, они умные, они очень патриотичны. Они несут в себе свет. Они помогают нам жить и выживать", — сказал Зеленский.

Мы писали, что в этом же интервью он сообщил причину, по которой Украина продолжила атаки на НПЗ РФ. По его словам, это происходит потому, что российская сторона продолжает обстреливать энергетические объекты и наносить им серьезные повреждения.

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Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский также призвал представителей Соединенных Штатов оказывать давление на российского диктатора Путина. По его словам, это нужно делать сейчас, чтобы Вашингтону в будущем не пришлось принимать еще более сложные решения, если страна-агрессор нападет на НАТО.