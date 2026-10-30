Помічник розмовляє з прем'єр-міністром Ізраїлю та лідером партії "Лікуд" Біньяміном Нетаньягу. Фото: REUTERS/Ammar Awad

В Ізраїлі розгорається масштабний політичний скандал навколо підсумків виборів до Кнесету. Партія Біньяміна Нетаньягу, що втратила більшість, почала звинувачувати арабський блок у нібито "крадіжці" результатів за підтримки іноземних сил. Тим часом опозиція та президент закликають не демонізувати арабське населення.

Про це повідомляє AP News, передає Новини.LIVE.

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Втрата більшості партії Нетаньягу та звинувачення в бік "Лікуду"

Опубліковані вранці у п'ятницю офіційні результати парламентських виборів в Ізраїлі показали серйозні зміни у розкладі політичних сил. Блок чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу отримав 53 мандати зі 120 можливих, втративши позиції порівняно з попереднім скликанням, коли він контролював 68 місць. Головний опозиційний блок здобув 48 місць, а решта 19 мандатів дісталася партіям, які очолюють представники арабського населення.

На тлі таких результатів політична партія "Лікуд" виступила з жорсткими звинуваченнями. У четвер, 29 жовтня, політсила Нетаньягу почала вести риторику щодо ймовірної "крадіжки" виборів.

У провокаційній заяві партії стверджувалося, що ймовірне втручання нібито має на меті сприяти іноземному захопленню Кнесету, повалення правого уряду та "ісламізації Ізраїлю". При цьому жодних доказів таких тверджень надано не було. Представники команди Нетаньягу в ізраїльських ЗМІ звинуватили у втручанні Катар, який швидко відкинув ці закиди як "абсурдні та небезпечні".

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Ситуація загострилася після заяви судді Верховного суду Ноама Сольберга, який очолює виборчу комісію. Він повідомив про існування "серйозних підозр" щодо іноземного впливу на хід голосування.

У зверненні до служби безпеки Шин Бет Сольберг визнав, що комісія не може самостійно перевірити ці дані, проте попросив спецслужбу ініціювати розслідування, звіт щодо якого очікують протягом тижня. Виконувач обов'язків гендиректора комісії Дін Лівн пізніше підкреслив, що підозри ґрунтуються на секретних матеріалах розвідки, проте назвав чутки про вплив на результати "абсолютно безпідставними". Шин Бет також випустила заяву, наголосивши, що їхні дії не спрямовані на те, щоб "очорнити" ту частину населення, яка реалізувала своє право голосу на законних підставах.

Риторика Нетаньягу щодо арабського населення викликала різку критику серед опозиціонерів. Арабські громадяни, які становлять близько 20% населення, продемонстрували на цих виборах небувалу явку, що стало відповіддю на кампанію маргіналізації з боку ультраправого уряду.

Головний конкурент прем'єра, екскомандувач Гаді Айзенкот заявив, що спроби "Лікуду" поставити під сумнів результати продиктовані виключно поразкою. Айзенкот натякнув на давні підозри щодо отримання грошей з Катару помічниками чинного прем'єра.

Зараз опозиція розглядає можливість політичного альянсу з арабськими партіями для усунення Нетаньягу. Айзенкот підтвердив свою готовність до співпраці за певних умов. Ахмад Тібі з "Об'єднаного списку" розповів, що опозиційний блок уже звертався щодо узгодження кандидатури нового спікера Кнесету. Цей крок може дозволити опозиції контролювати порядок денний парламенту.

На підтримку такого союзу в Тель-Авіві та Єрусалимі відбулися вуличні мітинги. Президент Ісаак Герцог закликав до спокою і проведення об'єктивного розслідування, наголосивши на неприпустимості дискредитації цілої спільноти. Політики мають час до середи, коли сертифіковані результати будуть офіційно подані главі держави, після чого розпочнеться складний процес формування коаліції. Якщо 61 мандат не збере жодна зі сторін, країну чекають нові вибори наступного року.

Новини.LIVE повідомляли, що Ізраїль активно вивчає українські тактики війни та вкладає гроші в розробку систем перехоплення безпілотників, передусім для захисту від іранської загрози. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу перед виборами заявляв, що саме український бойовий досвід зараз диктує нові правила застосування та знищення дронів у світі.

Саме голосування за новий парламент триває на тлі затяжних воєн і внутрішньої кризи в Ізраїлі та визначить, чи втримає Нетаньягу крісло прем'єра. Результати цих виборів безпосередньо зачіпають Київ, адже від конфігурації нової влади залежить, чи зміниться курс країни щодо військової допомоги та підтримки України.