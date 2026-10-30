Помощник беседует с премьер-министром Израиля и лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ammar Awad

В Израиле разгорается масштабный политический скандал вокруг итогов выборов в Кнессет. Партия Биньямина Нетаньяху, утратившая большинство, начала обвинять арабский блок в якобы "краже" результатов при поддержке иностранных сил. Между тем оппозиция и президент призывают не демонизировать арабское население.

Об этом сообщает AP News, передает Новини.LIVE.

Реклама

Потеря большинства партией Нетаньяху и обвинения в адрес "Ликуда"

Опубликованные утром в пятницу официальные результаты парламентских выборов в Израиле показали серьезные изменения в раскладе политических сил. Блок действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху получил 53 мандата из 120 возможных, потеряв позиции по сравнению с предыдущим созывом, когда он контролировал 68 мест. Главный оппозиционный блок получил 48 мест, а остальные 19 мандатов достались партиям, возглавляемым представителями арабского населения.

На фоне таких результатов политическая партия "Ликуд" выступила с жесткими обвинениями. В четверг, 29 октября, политическая сила Нетаньяху начала развертывать риторику о вероятной "краже" выборов.

В провокационном заявлении партии утверждалось, что предполагаемое вмешательство якобы направлено на содействие иностранному захвату Кнессета, свержению правого правительства и "исламизации Израиля". При этом никаких доказательств таких утверждений представлено не было. Представители команды Нетаньяху в израильских СМИ обвинили во вмешательстве Катар, который быстро отверг эти обвинения как "абсурдные и опасные".

Читайте также:

Ситуация обострилась после заявления судьи Верховного суда Ноама Сольберга, возглавляющего избирательную комиссию. Он сообщил о наличии "серьёзных подозрений" относительно иностранного влияния на ход голосования.

В обращении к службе безопасности "Шин Бет" Сольберг признал, что комиссия не может самостоятельно проверить эти данные, однако попросил спецслужбу инициировать расследование, отчет по которому ожидается в течение недели. Исполняющий обязанности генерального директора комиссии Дин Ливн позже подчеркнул, что подозрения основаны на секретных материалах разведки, однако назвал слухи о влиянии на результаты «абсолютно беспочвенными». Шин Бет также выпустила заявление, подчеркнув, что их действия не направлены на то, чтобы "очернить" ту часть населения, которая реализовала своё право голоса на законных основаниях.

Риторика Нетаньяху в отношении арабского населения вызвала резкую критику со стороны оппозиционеров. Арабские граждане, составляющие около 20% населения, продемонстрировали на этих выборах беспрецедентную явку, что стало ответом на кампанию маргинализации со стороны ультраправого правительства.

Главный конкурент премьера, бывший командующий Гади Айзенкот заявил, что попытки "Ликуда" поставить под сомнение результаты продиктованы исключительно поражением. Айзенкот намекнул на давние подозрения в получении денег из Катара помощниками действующего премьера.

Сейчас оппозиция рассматривает возможность политического альянса с арабскими партиями для отстранения Нетаньяху. Айзенкот подтвердил свою готовность к сотрудничеству при определенных условиях. Ахмад Тиби из «Объединенного списка» рассказал, что оппозиционный блок уже обращался по поводу согласования кандидатуры нового спикера Кнессета. Этот шаг может позволить оппозиции контролировать повестку дня парламента.

В поддержку такого союза в Тель-Авиве и Иерусалиме прошли уличные митинги. Президент Исаак Герцог призвал к спокойствию и проведению объективного расследования, подчеркнув недопустимость дискредитации целого сообщества. У политиков есть время до среды, когда заверенные результаты будут официально представлены главе государства, после чего начнётся сложный процесс формирования коалиции. Если ни одна из сторон не наберёт 61 мандат, страну ждут новые выборы в следующем году.

Новини.LIVE сообщали, что Израиль активно изучает украинские тактики ведения войны и вкладывает средства в разработку систем перехвата беспилотников, прежде всего для защиты от иранской угрозы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху перед выборами заявлял, что именно украинский боевой опыт сейчас диктует новые правила применения и уничтожения дронов в мире.

Само голосование за новый парламент проходит на фоне затяжных войн и внутреннего кризиса в Израиле и определит, сохранит ли Нетаньяху кресло премьера. Результаты этих выборов напрямую затрагивают Киев, ведь от конфигурации новой власти зависит, изменится ли курс страны в отношении военной помощи и поддержки Украины.