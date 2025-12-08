Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Втома від війни в Україні — посадовиця Швеції зробила заяву

Втома від війни в Україні — посадовиця Швеції зробила заяву

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 18:56
У Швеції пояснили, чи відчувають втому від війни в Україні
Ельза Хостад. Фото: кадр з відео

Заступниця голови місії посольства Швеції в Україні  Ельза Хостад пояснила, чи втомилася її країна від війни. За її словами, для відповіді варто подивитися на допомогу для Києва.

Про це Ельза Хостад сказала на конференції "Підтримка України Нордичними Країнами" у понеділок, 8 грудня, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

У Швеції зробили заяву про втому від війни

Хостад зауважила, що Швеція збільшує зобовʼязання. 

"Тому навіть попри те, що може бути таке сприйняття певною втоми, але гроші все вирішують, і гроші демонструють нашу відданість. Ми, власне, виділяємо навіть більше фінансування із військової точки зору, із співпраці, тому немає втоми, і це також надзвичайно важливий індикатор", — заявила вона.

Нагадаємо, нещодавно Швеція оголосила новий пакет цивільної допомоги для України. Зокрема, кошти спрямують на відновлення інфраструктури.

Раніше у Швеції наголосили, що не будуть визнавати окупованих Росією територій України

війна фінансова допомога Швеція Україна втома
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації