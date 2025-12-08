У Швеції пояснили, чи відчувають втому від війни в Україні

Ельза Хостад. Фото: кадр з відео

Заступниця голови місії посольства Швеції в Україні Ельза Хостад пояснила, чи втомилася її країна від війни. За її словами, для відповіді варто подивитися на допомогу для Києва.

Про це Ельза Хостад сказала на конференції "Підтримка України Нордичними Країнами" у понеділок, 8 грудня, передає кореспондентка Новини.LIVE.

У Швеції зробили заяву про втому від війни

Хостад зауважила, що Швеція збільшує зобовʼязання.

"Тому навіть попри те, що може бути таке сприйняття певною втоми, але гроші все вирішують, і гроші демонструють нашу відданість. Ми, власне, виділяємо навіть більше фінансування із військової точки зору, із співпраці, тому немає втоми, і це також надзвичайно важливий індикатор", — заявила вона.

Нагадаємо, нещодавно Швеція оголосила новий пакет цивільної допомоги для України. Зокрема, кошти спрямують на відновлення інфраструктури.

Раніше у Швеції наголосили, що не будуть визнавати окупованих Росією територій України.