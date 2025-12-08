Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Усталость от войны в Украине — чиновница Швеции сделала заявление

Усталость от войны в Украине — чиновница Швеции сделала заявление

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 18:56
В Швеции объяснили, чувствуют ли усталость от войны в Украине
Эльза Хостад. Фото: кадр из видео

Заместитель главы миссии посольства Швеции в Украине Эльза Хостад объяснила, устала ли ее страна от войны. По ее словам, для ответа стоит посмотреть на помощь для Киева.

Об этом Эльза Хостад сказала на конференции "Поддержка Украины Нордическими странами" в понедельник, 8 декабря, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В Швеции сделали заявление об усталости от войны

Хостад отметила, что Швеция увеличивает обязательства.

"Поэтому даже несмотря на то, что может быть такое восприятие определенной усталости, но деньги все решают, и деньги демонстрируют нашу преданность. Мы, собственно, выделяем даже больше финансирования с военной точки зрения, по сотрудничеству, поэтому нет усталости, и это также чрезвычайно важный индикатор", — заявила она.

Напомним, недавно Швеция объявила новый пакет гражданской помощи для Украины. В частности, средства направят на восстановление инфраструктуры.

Ранее в Швеции отметили, что не будут признавать оккупированных Россией территорий Украины.

война финансовая помощь Швеция Украина усталость
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации