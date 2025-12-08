В Швеции объяснили, чувствуют ли усталость от войны в Украине

Эльза Хостад. Фото: кадр из видео

Заместитель главы миссии посольства Швеции в Украине Эльза Хостад объяснила, устала ли ее страна от войны. По ее словам, для ответа стоит посмотреть на помощь для Киева.

Об этом Эльза Хостад сказала на конференции "Поддержка Украины Нордическими странами" в понедельник, 8 декабря, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В Швеции сделали заявление об усталости от войны

Хостад отметила, что Швеция увеличивает обязательства.

"Поэтому даже несмотря на то, что может быть такое восприятие определенной усталости, но деньги все решают, и деньги демонстрируют нашу преданность. Мы, собственно, выделяем даже больше финансирования с военной точки зрения, по сотрудничеству, поэтому нет усталости, и это также чрезвычайно важный индикатор", — заявила она.

Напомним, недавно Швеция объявила новый пакет гражданской помощи для Украины. В частности, средства направят на восстановление инфраструктуры.

Ранее в Швеции отметили, что не будут признавать оккупированных Россией территорий Украины.