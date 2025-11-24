Швеция отказалась признавать аннексированные территории Украины российскими

Мария Мальмер Стенергард. Фото: x.com/MariaStenergard

Швеция подтвердила свою неизменную позицию по поддержке территориальной целостности Украины. Стокгольм также отметил необходимость усиления помощи Киеву и сдерживания российской агрессии.

Об этом заявила министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард во время парламентского саммита Крымской платформы в Стокгольме.

В своем выступлении она подчеркнула, что мир должен быть справедливым и длительным, а его основой является неизменность международно признанных границ.

"Наша позиция заключается в том, что для достижения справедливого и прочного мира границы нельзя менять силой. Не может быть ограничений для ВСУ, которые вызвали бы дальнейшую российскую агрессию, и не может быть никаких ограничений на полные суверенные права украинского народа выбирать собственный путь, включающий путь к членству в ЕС", — заявила Стенергард.

Она подчеркнула, что Швеция никогда не признает незаконную аннексию Крыма или любой другой части Украины Россией.

"Швеция не признает незаконную аннексию Крыма или любой другой части территории Украины Россией. Мы не будем вознаграждать агрессию", — подчеркнула министр.

Стенергард также добавила, что пока продолжается российская агрессия, Швеция будет придерживаться курса на укрепление обороноспособности Украины и ослабление возможностей РФ вести войну.

