Швеция отказалась признавать аннексированные территории Украины российскими

Швеция не будет признавать аннексированных РФ территорий Украины

Швеция не будет признавать аннексированных РФ территорий Украины

Дата публикации 24 ноября 2025 18:24
обновлено: 18:25
Швеция подтвердила свою неизменную позицию по поддержке территориальной целостности Украины. Стокгольм также отметил необходимость усиления помощи Киеву и сдерживания российской агрессии.

Об этом заявила министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард во время парламентского саммита Крымской платформы в Стокгольме.

Читайте также:

Швеция не поддержит признание украинских территорий российскими

В своем выступлении она подчеркнула, что мир должен быть справедливым и длительным, а его основой является неизменность международно признанных границ.

"Наша позиция заключается в том, что для достижения справедливого и прочного мира границы нельзя менять силой. Не может быть ограничений для ВСУ, которые вызвали бы дальнейшую российскую агрессию, и не может быть никаких ограничений на полные суверенные права украинского народа выбирать собственный путь, включающий путь к членству в ЕС", — заявила Стенергард.

Она подчеркнула, что Швеция никогда не признает незаконную аннексию Крыма или любой другой части Украины Россией.

"Швеция не признает незаконную аннексию Крыма или любой другой части территории Украины Россией. Мы не будем вознаграждать агрессию", — подчеркнула министр.

Стенергард также добавила, что пока продолжается российская агрессия, Швеция будет придерживаться курса на укрепление обороноспособности Украины и ослабление возможностей РФ вести войну.

Ранее сообщили, что ЕС использовал на энергоресурсы РФ больше, чем на помощь Украине. Глава МИД Швеции заявила, что это неприемлемо и страны Европы должны принять меры.

А также мы сообщали, что Владимир Зеленский сделал важное заявление во время Крымской платформы.

россия Швеция Украина Крымская платформа война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
