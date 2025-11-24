Відео
Головна Новини дня Швеція не визнаватиме анексованих Росією територій України

Швеція не визнаватиме анексованих Росією територій України

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 18:24
Оновлено: 18:25
Швеція відмовилася визнавати анексовані території України російськими
Марія Мальмер Стенергард. Фото: x.com/MariaStenergard

Швеція підтвердила свою незмінну позицію щодо підтримки територіальної цілісності України. Стокгольм також наголосив на необхідності посилення допомоги Києву та стримування російської агресії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Марія Мальмер Стенергард під час парламентського саміту Кримської платформи у Стокгольмі.

Читайте також:

Швеція не підтримає визнання українських територій російськими

У своєму виступі вона наголосила, що мир має бути справедливим і тривалим, а його основою є незмінність міжнародно визнаних кордонів.

"Наша позиція полягає в тому, що для досягнення справедливого і тривалого миру кордони не можна змінювати силою. Не може бути обмежень для ЗСУ, які викликали б подальшу російську агресію, і не може бути жодних обмежень на повні суверенні права українського народу обирати власний шлях, що включає шлях до членства в ЄС", — заявила Стенергард.

Вона підкреслила, що Швеція ніколи не визнає незаконну анексію Криму чи будь-якої іншої частини України Росією.

"Швеція не визнає незаконну анексію Криму чи будь-якої іншої частини території України Росією. Ми не будемо винагороджувати агресію", — підкреслила міністерка.

Стенергард також додала, що поки триває російська агресія, Швеція дотримуватиметься курсу на зміцнення обороноздатності України та послаблення можливостей РФ вести війну.

Раніше повідомили, що ЄС використав на енергоресурси РФ більше, ніж на допомогу Україні. Очільниця МЗС Швеції заявила, що це неприйнятно та країни Європи мають вжити заходів.

А також ми повідомляли, що Володимир Зеленський зробив важливу заяву під час Кримської платформи.

росія Швеція Україна Кримська платформа війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
