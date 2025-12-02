Швеция выделит более 100 млн евро для Украины - что известно

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: Reuters

Швеция объявила о новом пакете гражданской помощи Украине. Средства пойдут на энергетику, восстановление инфраструктуры, реформы и медицинскую сферу.

Об этом заявили в шведском правительстве.

Швеция выделила средства на гражданскую помощь Украине

Новый пакет помощи на сумму 1,1 млрд шведских крон (около 100 млн евро) будет направлен на на покрытие насущных потребностей Украины перед сложной зимой.

Он будет включать поддержку энергоснабжения, ремонт и восстановление поврежденной инфраструктуры, поддержку реформ и системы здравоохранения.

Правительство Швеции подчеркнуло, что этот пакет является частью более широкой стратегии долгосрочной помощи Украине.

"Правительство представляет новый пакет поддержки, который сосредотачивается на самых насущных потребностях этой зимой, а также на поддержке, укрепляющей устойчивость Украины в долгосрочной перспективе. Швеция продолжает делать все возможное, чтобы поддержать Украину", — заявил министр по вопросам развития сотрудничества и внешней торговли Бенджамин Дуса.

Отдельное внимание уделено энергетическому сектору, который подвергается системным атакам со стороны России. По словам министра энергетики и экономики Эбби Буш, поддержка энергетики имеет критическое значение.

"Энергоснабжение является важной составляющей общей обороны. Вместе с международными партнерами мы сейчас увеличиваем поддержку энергоснабжения Украины. Это не только укрепляет устойчивость Украины, но и оборону всей Европы", — отметила она.

