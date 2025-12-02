Відео
Головна Новини дня Швеція виділила новий пакет допомоги Україні — яка його сума

Швеція виділила новий пакет допомоги Україні — яка його сума

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 17:11
Швеція виділить понад 100 млн євро для України — що відомо
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Фото: Reuters

Швеція оголосила про новий пакет цивільної допомоги Україні. Кошти підуть на енергетику, відновлення інфраструктури, реформи та медичну сферу.

Про це заявили у швецькому уряді.

Читайте також:

Швеція виділила кошти на цивільну допомогу Україні

Новий пакет допомоги на суму 1,1 млрд шведських крон (близько 100 млн євро) буде спрямований на на покриття найнагальніших потреб України перед складною зимою.

Він включатиме підтримку енергопостачання, ремонт і відновлення пошкодженої інфраструктури, підтримку реформ і системи охорони здоров'я.

Уряд Швеції наголосив, що цей пакет є частиною ширшої стратегії довгострокової допомоги Україні.

"Уряд представляє новий пакет підтримки, який зосереджується на найнагальніших потребах цієї зими, а також на підтримці, що зміцнює стійкість України в довгостроковій перспективі. Швеція продовжує робити все можливе, щоб підтримати Україну", — заявив міністр з питань розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

Окрему увагу приділено енергетичному сектору, який зазнає системних атак із боку Росії. За словами міністерки енергетики та економіки Ебби Буш, підтримка енергетики має критичне значення.

"Енергопостачання є важливою складовою загальної оборони. Разом з міжнародними партнерами ми зараз збільшуємо підтримку енергопостачання України. Це не тільки зміцнює стійкість України, але й оборону всієї Європи", — зазначила вона.

Нагадаємо, що Ірландія виділила новий пакет фінансової допомоги для України.

А також стало відомо, що Нідерланди профінансують закупівлю американської зброї для України.

Швеція гроші Україна допомога війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
