Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Втеча полонених окупантів зі зброєю: у ВСП спростували інформацію

Втеча полонених окупантів зі зброєю: у ВСП спростували інформацію

Ua ru
29 жовтня 2026 17:36
ВСП спростувала втечу російських полонених і стрілянину на Харківщині ArmyInform
Російські полонені. Фото: ArmyInform

Військова служба правопорядку в ЗСУ спростувала повідомлення, які поширюються в інформаційному просторі, про нібито втечу двох російських військовополонених зі зброєю з-під варти. Також у дописах ЗМІ ішлося про розстріл автомобіля ВСП поблизу Старовірівки Харківської області.

Про це Військова служба правопорядку повідомила у Facebook, передає Новини.LIVE.

Реклама

Які заяви спростувало відомство

У ВСП заявили, що зазначена подія з полоненими не фіксувалася, а поширена інформація про стрілянину на Харківщині не відповідає дійсності.

Втеча полонених окупантів зі зброєю: у ВСП спростували інформацію - фото 1
Повідомлення ВСП. Фото: скриншот

У відомстві також повідомили, що підрозділи служби продовжують виконувати свої завдання у штатному режимі у визначених місцях.

Представників медіа, користувачів соціальних мереж і лідерів громадської думки закликали перевіряти достовірність повідомлень та користуватися офіційними джерелами інформації.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, під час наступальної операції "Вівальді" поблизу Зеленої Долини українські захисники захопили шістьох військових противника, двоє з яких є іноземними найманцями. До взяття полонених долучилися бійці 2-го механізованого батальйону 125-ї ОВМБр із позивними Мазда та Максимус разом із побратимами.

Як повідомляли Новини.LIVE, колишні українські полонені Дмитро Хилюк та Ігор Шишко заявили, що були свідками жорстокого поводження з американцем Стівеном Хаббардом у російській в’язниці. За їхніми словами, охоронці били чоловіка, застосовували до нього електрошокер, погрожували та принижували його.

дезінформація стрілянина Харківська область полонені війна в Україні військова служба
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації