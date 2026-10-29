Російські полонені. Фото: ArmyInform

Військова служба правопорядку в ЗСУ спростувала повідомлення, які поширюються в інформаційному просторі, про нібито втечу двох російських військовополонених зі зброєю з-під варти. Також у дописах ЗМІ ішлося про розстріл автомобіля ВСП поблизу Старовірівки Харківської області.

Про це Військова служба правопорядку повідомила у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Які заяви спростувало відомство

У ВСП заявили, що зазначена подія з полоненими не фіксувалася, а поширена інформація про стрілянину на Харківщині не відповідає дійсності.

Повідомлення ВСП. Фото: скриншот

У відомстві також повідомили, що підрозділи служби продовжують виконувати свої завдання у штатному режимі у визначених місцях.

Представників медіа, користувачів соціальних мереж і лідерів громадської думки закликали перевіряти достовірність повідомлень та користуватися офіційними джерелами інформації.

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