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Побег пленных оккупантов с оружием: в ВСП опровергли информацию

Ua ru
29 октября 2026 17:36
ВСП опровергла информацию о побеге российских пленных и перестрелке в Харьковской области ArmyInform
Российские пленные. Фото: ArmyInform

Военная служба правопорядка ВСУ опровергла распространяющиеся в информационном пространстве сообщения о якобы побеге двух российских военнопленных с оружием из-под стражи. Также в публикациях СМИ говорилось о расстреле автомобиля ВСП вблизи Староверовки Харьковской области.

Об этом Военная служба правопорядка сообщила в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Какие заявления опровергло ведомство

В ВСП заявили, что указанное событие с пленными не фиксировалось, а распространенная информация о перестрелке в Харьковской области не соответствует действительности.

Побег пленных оккупантов с оружием: в ВСП опровергли информацию - фото 1
Сообщение ВСП. Фото: скриншот

В ведомстве также сообщили, что подразделения службы продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме в определенных местах.

Представителей СМИ, пользователей социальных сетей и лидеров общественного мнения призвали проверять достоверность сообщений и пользоваться официальными источниками информации.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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