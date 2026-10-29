Российские пленные. Фото: ArmyInform

Военная служба правопорядка ВСУ опровергла распространяющиеся в информационном пространстве сообщения о якобы побеге двух российских военнопленных с оружием из-под стражи. Также в публикациях СМИ говорилось о расстреле автомобиля ВСП вблизи Староверовки Харьковской области.

Об этом Военная служба правопорядка сообщила в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Какие заявления опровергло ведомство

В ВСП заявили, что указанное событие с пленными не фиксировалось, а распространенная информация о перестрелке в Харьковской области не соответствует действительности.

Сообщение ВСП. Фото: скриншот

В ведомстве также сообщили, что подразделения службы продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме в определенных местах.

Представителей СМИ, пользователей социальных сетей и лидеров общественного мнения призвали проверять достоверность сообщений и пользоваться официальными источниками информации.

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