Україна
Втеча під триколор — РФ просить США не переслідувати її танкер

Втеча під триколор — РФ просить США не переслідувати її танкер

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 05:45
Росія закликала США припинити погоню за танкером Bella 1, який раптово змінив назву і прапор
Танкер Bella 1. Фото: росЗМІ

Американська берегова охорона два тижні переслідувала судно з іранською нафтою Bella 1, аж поки на щоглі не з'явився РФ — тепер Вашингтон вирішує, чи йти на штурм. Все через те, що судно юридично несподівано стало російським і Кремль офіційно вимагає припинити його переслідування.

Про це у своєму матеріалі повідомляє The New York Times.

Читайте також:

Два тижні погоні

Історія з переслідуванням почалася ще в Карибському морі. Берегова охорона США майже 14 днів намагалася перехопити танкер. Розвідка вела його за маршрутом: з Ірану до Венесуели.

Американці мали залізний аргумент для захоплення: судно йшло без національного прапора і була підозра, що воно частина "тіньового флоту" Венесуели. Цей статус дозволяв конфіскацію підсанкційної нафти.

Спецпідрозділи були готові до силового штурму. Патрульні кораблі трималися на відстані 800 метрів, чекаючи лише фінальної команди з Білого дому.

Фокус із "перевдяганням"

Але 31 грудня ситуація різко змінилася. Екіпаж відмовився підкорятися і рвонув назад в Атлантичний океан. А щоб уникнути абордажу, застосували юридичну хитрість — на борту Bella 1 раптово підняли прапор РФ.

Щобільше, судно миттєво змінило ідентичність. За даними російського морського реєстру, танкер тепер називається Marinera, а його портом приписки значиться Сочі.

Операцію із захоплення довелося поставити на паузу. Тепер Кремль, прикриваючись своїм прапором, намагається вивести судно-порушника з-під удару американського правосуддя і надіслав дипломатичну ноту США.

Раніше повідомлялось, що ЄС збирається посилити заходи протидії так званому "тіньовому флоту" РФ. Він, за оцінкою Брюсселя, становить серйозну загрозу для безпеки країн ЄС.

А фінські правоохоронці затримали двох членів екіпажу судна "Fitburg" у межах справи про пошкодження кабелю у Фінській затоці. 

росія США нафта танкер санкції
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
