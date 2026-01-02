Росія закликала США припинити погоню за танкером Bella 1, який раптово змінив назву і прапор

Танкер Bella 1. Фото: росЗМІ

Американська берегова охорона два тижні переслідувала судно з іранською нафтою Bella 1, аж поки на щоглі не з'явився РФ — тепер Вашингтон вирішує, чи йти на штурм. Все через те, що судно юридично несподівано стало російським і Кремль офіційно вимагає припинити його переслідування.

Про це у своєму матеріалі повідомляє The New York Times.

Два тижні погоні

Історія з переслідуванням почалася ще в Карибському морі. Берегова охорона США майже 14 днів намагалася перехопити танкер. Розвідка вела його за маршрутом: з Ірану до Венесуели.

Американці мали залізний аргумент для захоплення: судно йшло без національного прапора і була підозра, що воно частина "тіньового флоту" Венесуели. Цей статус дозволяв конфіскацію підсанкційної нафти.

Спецпідрозділи були готові до силового штурму. Патрульні кораблі трималися на відстані 800 метрів, чекаючи лише фінальної команди з Білого дому.

Фокус із "перевдяганням"

Але 31 грудня ситуація різко змінилася. Екіпаж відмовився підкорятися і рвонув назад в Атлантичний океан. А щоб уникнути абордажу, застосували юридичну хитрість — на борту Bella 1 раптово підняли прапор РФ.

Щобільше, судно миттєво змінило ідентичність. За даними російського морського реєстру, танкер тепер називається Marinera, а його портом приписки значиться Сочі.

Операцію із захоплення довелося поставити на паузу. Тепер Кремль, прикриваючись своїм прапором, намагається вивести судно-порушника з-під удару американського правосуддя і надіслав дипломатичну ноту США.

