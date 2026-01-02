Россия призвала США прекратить погоню за танкером Bella 1, который внезапно сменил название и флаг

Танкер Bella 1. Фото: росСМИ

Американская береговая охрана две недели преследовала судно с иранской нефтью Bella 1, пока на мачте не появился флаг РФ — теперь Вашингтон решает, идти ли на штурм. Все из-за того, что судно юридически неожиданно стало российским и Кремль официально требует прекратить его преследование.

Об этом в своем материале сообщает The New York Times.

Две недели погони

История с преследованием началась еще в Карибском море. Береговая охрана США почти 14 дней пыталась перехватить танкер. Разведка вела его по маршруту: из Ирана в Венесуэлу.

Американцы имели железный аргумент для захвата: судно шло без национального флага и было подозрение, что оно часть "теневого флота" Венесуэлы. Этот статус позволял конфискацию подсанкционной нефти.

Спецподразделения были готовы к силовому штурму. Патрульные корабли держались на расстоянии 800 метров, ожидая лишь финальной команды из Белого дома.

Фокус с "переодеванием"

Но 31 декабря ситуация резко изменилась. Экипаж отказался подчиняться и рванул обратно в Атлантический океан. А чтобы избежать абордажа, применили юридическую хитрость — на борту Bella 1 внезапно подняли флаг РФ.

Более того, судно мгновенно изменило идентичность. По данным российского морского реестра, танкер теперь называется Marinera, а его портом приписки значится Сочи.

Операцию по захвату пришлось поставить на паузу. Теперь Кремль, прикрываясь своим флагом, пытается вывести судно-нарушителя из-под удара американского правосудия и направил дипломатическую ноту США.

Ранее сообщалось, что ЕС собирается усилить меры противодействия так называемому "теневому флоту" РФ. Он, по оценке Брюсселя, представляет серьезную угрозу для безопасности стран ЕС.

А финские правоохранители задержали двух членов экипажа судна "Fitburg" в рамках дела о повреждении кабеля в Финском заливе.