Фінляндія 1 січня затримала екіпаж судна у справі про пошкодження кабелю

Поліція Фінляндії заарештувала двох членів екіпажу судна "Fitburg". Це було зроблено у межах справи про пошкодження кабелю у Фінській затоці.

Пошкодження кабелю у Фінській затоці: розслідування

Двох членів екіпажу вантажного судна "Fitburg", підозрюваних у крадіжці кабелю, було заарештовано. Крім того, двом особам було заборонено перетинати кордон. Поліція не коментує національність цих осіб. Сьогодні розпочнуться допити екіпажу. Влада також розпочала підводне розслідування на місці обірваного кабелю.

"На судні проведено слідчі заходи та опитано екіпаж. Зараз ми оцінюємо ситуацію та роль екіпажу. Екіпаж співпрацював, що допомагає прояснити ситуацію", — зазначив головний інспектор кримінальних справ Рісто Лохі.

Члени екіпажу судна, яке плаває під прапором Сент-Вінсента і Гренадин, є громадянами Росії, Грузії, Азербайджану та Казахстану. За словами головного інспектора Лохі, розслідування лише починається, і поліція не коментує, наприклад, чи пов'язана ця справа з впливом інших держав. Кримінальні звинувачення, що розслідуються на цьому етапі, стосуються пошкодження телекомунікаційного кабелю.

"Об’єднуючим фактором є те, що цього разу це вантажне судно, яке прямує з Росії", — каже головний інспектор Лохі.

Пошкодження телекомунікаційного кабелю судна Elisa було виявлено рано вранці в середу. Фінська влада вчора вранці арештувало судно Fitburg, яке підозрюють у пошкодженні кабелю. Зараз судно знаходиться в порту міста Кіркконуммі. Протягом минулого року у Фінській затоці сталося кілька обривів кабелів за участю іноземних суден.

Нагадаємо, що фінська влада перехопила вантажне судно Fitburg за підозрою у диверсії. Корабель прямував із російського Санкт-Петербурга.

