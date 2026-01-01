Президент Фінляндії розповів, якою може бути мирна угода для України

Александер Стубб. Фото: Bloomberg

Не всі частини мирної угоди щодо завершення війни в Україні можуть бути справедливими. Проте Європа ближче до миру, ніж будь-коли під час війни.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб у новорічному зверненні, передає Yle.

Заява Стубба щодо війни в Україні

"Мир — це найчастіше компроміс. Ми повинні підготуватися до того, що не всі частини мирної угоди, ймовірно, відповідатимуть нашому почуттю справедливості", — сказав Стубб.

Він назвав війну в Україні незаконною та жорстокою. А також засумнівався, чи хоче Росія її завершувати.

"Ми не можемо бути впевнені, чи готова Росія до миру", — додав президент.

Крім того, Стубб заявив, що мета Фінляндії — налагодити "функціонуючі та мирні відносини з Росією". Але поки невідомо яким чином.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, коли документи щодо мирного плану будуть готові до підписання.

Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, коли може бути мир в Україні.