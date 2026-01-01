Президент Финляндии рассказал, каким может быть мирное соглашение для Украины

Часть мирного соглашения может быть несправедливой — Стубб
Не все части мирного соглашения по завершению войны в Украине могут быть справедливыми. Однако Европа ближе к миру, чем когда-либо во время войны.
Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в новогоднем обращении, передает Yle.
Заявление Стубба относительно войны в Украине
"Мир — это чаще всего компромисс. Мы должны подготовиться к тому, что не все части мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему чувству справедливости", — сказал Стубб.
Он назвал войну в Украине незаконной и жестокой. А также усомнился, хочет ли Россия ее завершать.
"Мы не можем быть уверены, готова ли Россия к миру", — добавил президент.
Кроме того, Стубб заявил, что цель Финляндии — наладить "функционирующие и мирные отношения с Россией". Но пока неизвестно каким образом.
