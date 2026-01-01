Видео
Главная Новости дня Часть мирного соглашения может быть несправедливой — Стубб

Часть мирного соглашения может быть несправедливой — Стубб

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 18:08
Президент Финляндии рассказал, каким может быть мирное соглашение для Украины
Александер Стубб. Фото: Bloomberg

Не все части мирного соглашения по завершению войны в Украине могут быть справедливыми. Однако Европа ближе к миру, чем когда-либо во время войны.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в новогоднем обращении, передает Yle.

Читайте также:

Заявление Стубба относительно войны в Украине

"Мир — это чаще всего компромисс. Мы должны подготовиться к тому, что не все части мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему чувству справедливости", — сказал Стубб.

Он назвал войну в Украине незаконной и жестокой. А также усомнился, хочет ли Россия ее завершать.

"Мы не можем быть уверены, готова ли Россия к миру", — добавил президент.

Кроме того, Стубб заявил, что цель Финляндии — наладить "функционирующие и мирные отношения с Россией". Но пока неизвестно каким образом.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, когда документы по мирному плану будут готовы к подписанию.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, когда может быть мир в Украине.

Финляндия перемирие война в Украине Россия Александр Стубб
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
