Президент Финляндии рассказал, каким может быть мирное соглашение для Украины

Александер Стубб. Фото: Bloomberg

Не все части мирного соглашения по завершению войны в Украине могут быть справедливыми. Однако Европа ближе к миру, чем когда-либо во время войны.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в новогоднем обращении, передает Yle.

Заявление Стубба относительно войны в Украине

"Мир — это чаще всего компромисс. Мы должны подготовиться к тому, что не все части мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему чувству справедливости", — сказал Стубб.

Он назвал войну в Украине незаконной и жестокой. А также усомнился, хочет ли Россия ее завершать.

"Мы не можем быть уверены, готова ли Россия к миру", — добавил президент.

Кроме того, Стубб заявил, что цель Финляндии — наладить "функционирующие и мирные отношения с Россией". Но пока неизвестно каким образом.

