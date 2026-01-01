Видео
Главная Новости дня Финляндия задержала экипаж судна по делу о повреждении кабеля

Финляндия задержала экипаж судна по делу о повреждении кабеля

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 20:48
Финляндия 1 января задержала экипаж судна по делу о повреждении кабеля
Судно "Fitburg". Фото иллюстративное: Reuters

Полиция Финляндии арестовала двух членов экипажа судна "Fitburg". Это было сделано в рамках дела о повреждении кабеля в Финском заливе.

Об этом сообщает Yle.

Читайте также:

Повреждение кабеля в Финском заливе: расследование

Два члена экипажа грузового судна "Fitburg", подозреваемых в краже кабеля, были арестованы. Кроме того, двум лицам было запрещено пересекать границу. Полиция не комментирует национальность этих лиц. Сегодня начнутся допросы экипажа. Власти также начали подводное расследование на месте оборванного кабеля.

"На судне проведены следственные мероприятия и опрошен экипаж. Сейчас мы оцениваем ситуацию и роль экипажа. Экипаж сотрудничал, что помогает прояснить ситуацию", — отметил главный инспектор уголовных дел Ристо Лохи.

Члены экипажа судна, которое плавает под флагом Сент-Винсента и Гренадин, являются гражданами России, Грузии, Азербайджана и Казахстана. По словам главного инспектора Лохи, расследование только начинается, и полиция не комментирует, например, связано ли это дело с влиянием других государств. Уголовные обвинения, расследуемые на этом этапе, касаются повреждения телекоммуникационного кабеля.

"Объединяющим фактором является то, что на этот раз это грузовое судно, следующее из России", — говорит главный инспектор Лохи.

Повреждение телекоммуникационного кабеля судна Elisa было обнаружено рано утром в среду. Финские власти вчера утром арестовали судно Fitburg, которое подозревают в повреждении кабеля. Сейчас судно находится в порту города Киркконумми. В течение прошлого года в Финском заливе произошло несколько обрывов кабелей с участием иностранных судов.

Напомним, что финские власти перехватили грузовое судно Fitburg по подозрению в диверсии. Корабль направлялся из российского Санкт-Петербурга.

Ранее мы также информировали, что президент Финляндии Александер Стубб заявил: не все части мирного соглашения могут быть справедливыми. Однако Европа сейчас ближе к миру.

корабль Финляндия Россия подводный кабель кабель
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
