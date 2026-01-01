Відео
В ЄС анонсували жорсткі дії проти "тіньового флоту" Росії

В ЄС анонсували жорсткі дії проти "тіньового флоту" Росії

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 23:32
Посилення заходів проти "тіньового флоту" РФ - що каже Каллас
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас. Фото: REUTERS

Європейський Союз має намір посилити заходи протидії так званому "тіньовому флоту" Росії. Він, за оцінкою Брюсселя, становить серйозну загрозу для безпеки та критичної інфраструктури країн ЄС.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас у соцмережі Х у четвер, 1 січня.

Читайте також:
В ЄС анонсували жорсткі дії проти "тіньового флоту" Росії - фото 1
Пост Каї Каллас. Фото: скриншот

Посилення заходів проти "тіньового флоту" РФ

Поштовхом для заяви став випадок із танкером Fitburg, який пошкодив підводний телекомунікаційний кабель між Фінляндією та Естонією. За словами Каллас, подібні інциденти в регіоні мають системний характер і спостерігаються з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Очільниця європейської дипломатії наголосила, що критично важлива інфраструктура Європи й надалі перебуває під високим ризиком саботажу. Вона подякувала фінській владі за оперативні та рішучі дії щодо затримання судна та екіпажу, яких підозрюють у пошкодженні підводних кабелів.

Каллас також зазначила, що, попри триваюче розслідування, Європа зберігає пильність і підтримує тісний контакт із Фінляндією та Естонією. Водночас ЄС планує й надалі зміцнювати захист своєї критичної інфраструктури.

"ЄС продовжить зміцнювати свою критичну інфраструктуру, у тому числі шляхом інвестицій у нові кабелі, посилення спостереження, забезпечення додаткових ремонтних потужностей та протидії тіньовому флоту Москви, який також є плацдармом для гібридних атак", — додала вона.

Нагадаємо, що фінські правоохоронці затримали двох членів екіпажу судна "Fitburg" у межах справи про пошкодження кабелю у Фінській затоці. 

А до цього влада Фінляндії перехопила вантажний корабель Fitburg через підозру у диверсії. Тоді судно прямувало із російського Санкт-Петербурга.

Анастасія Писаненко
Автор:
Анастасія Писаненко
