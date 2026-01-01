Усиление мер против "теневого флота" РФ - что говорит Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Фото: REUTERS

Европейский Союз намерен усилить меры противодействия так называемому "теневому флоту" России. Он, по оценке Брюсселя, представляет серьезную угрозу для безопасности и критической инфраструктуры стран ЕС.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети Х в четверг, 1 января.

Усиление мер против "теневого флота" РФ

Толчком для заявления стал случай с танкером Fitburg, который повредил подводный телекоммуникационный кабель между Финляндией и Эстонией. По словам Каллас, подобные инциденты в регионе носят системный характер и наблюдаются с начала полномасштабной войны России против Украины.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что критически важная инфраструктура Европы и в дальнейшем находится под высоким риском саботажа. Она поблагодарила финские власти за оперативные и решительные действия по задержанию судна и экипажа, которых подозревают в повреждении подводных кабелей.

Каллас также отметила, что, несмотря на продолжающееся расследование, Европа сохраняет бдительность и поддерживает тесный контакт с Финляндией и Эстонией. В то же время ЕС планирует и в дальнейшем укреплять защиту своей критической инфраструктуры.

"ЕС продолжит укреплять свою критическую инфраструктуру, в том числе путем инвестиций в новые кабели, усиление наблюдения, обеспечение дополнительных ремонтных мощностей и противодействия теневому флоту Москвы, который также является плацдармом для гибридных атак", — добавила она.

Напомним, что финские правоохранители задержали двух членов экипажа судна "Fitburg" в рамках дела о повреждении кабеля в Финском заливе.

А до этого власти Финляндии перехватили грузовой корабль Fitburg по подозрению в диверсии. Тогда судно направлялось из российского Санкт-Петербурга.