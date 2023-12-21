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Вступ України в НАТО і ЄС та агенти Кремля в Європі — ефір Новини.LIVE

21 грудня 2023 20:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Вступ України в НАТО і ЄС та агенти Кремля в Європі — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Дипломат Руслан Осипенко разом з ведучим обговорять вступ України в НАТО та приєднання до Європейського союзу і перешкоди на шляху приєднання. Також торкнуться теми впливу агентів Кремля в європейських урядах.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 20:42, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

У програмі "Вечір.LIVE" дипломат Руслан Осипенко разом із Сергієм Гулюком обговорюватимуть питання вступу України до НАТО. Розглядатимуть перешкоди, які стоять на шляху до цієї інтеграції, а також вплив агентів Кремля в європейських урядах. Особлива увага буде приділена "цілям СВО", що постійно змінюються, та їхньому впливу на політичний процес. Розкриють ключові аспекти і виклики, що виникають у контексті євроатлантичного інтеграційного шляху України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна блокуватиме вступ України в НАТО. За його словами, це може призвести до початку Третьої світової війни.

Додамо, Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що надання статусу кандидата ЄС Україні та Молдові нічого не означає. На його думку, ЄС загальмує процес вступу.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну не запрошують приєднатися до НАТО. Також він додав, що не вірить в усі ці сигнали. 

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