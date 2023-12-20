Фіцо пояснив, чому блокуватиме вступ України в НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна буде блокувати вступ України в НАТО. За його словами, це може призвести до початку Третьої світової війни.

Про це він сказав в інтерв'ю "InfoVojna".

Читайте також:

Про майбутнє членство України в НАТО

Фіцо наголосив, що Словаччина буде накладати право вето до того моменту, поки у нього буде "можливість впливати на словацьку політичну сцену".

"Не дивно, що партія, що становить більшість у словацькому уряді, не погодиться з членством України в НАТО, адже це було б початком Третьої світової війни", — зауважив політик.

На його думку, Третьої світової війни ніколи не буде, проте він все одно буде продовжувати наполягати на своєму.

Думка Фіцо щодо вступу України до ЄС

Водночас прем'єр-міністр Словаччини запевнив, що на приєднання України до Європейського Союзу підуть роки, проте він не проти такого рішення.

"Якщо для того, щоб підтримати Україну, потрібно було зробити такий переоцінений політичний жест — у мене немає з цим проблем... але вона повинна виконати всі умови", — запевнив він.

Нагадаємо, раніше тисячі громадян зібралися на мітингу у значних містах Словаччини проти уряду нового прем'єра Роберта Фіцо. Люди незадоволені рішенням міністрів щодо внесення змін до кримінального законодавства країни.