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Фіцо пояснив, чому блокуватиме вступ України в НАТО

20 грудня 2023 21:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Фіцо пояснив, чому блокуватиме вступ України в НАТО
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Johanna Geron
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна буде блокувати вступ України в НАТО. За його словами, це може призвести до початку Третьої світової війни.

Про це він сказав в інтерв'ю "InfoVojna".

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Фіцо наголосив, що Словаччина буде накладати право вето до того моменту, поки у нього буде "можливість впливати на словацьку політичну сцену".

"Не дивно, що партія, що становить більшість у словацькому уряді, не погодиться з членством України в НАТО, адже це було б початком Третьої світової війни", — зауважив політик.

На його думку, Третьої світової війни ніколи не буде, проте він все одно буде продовжувати наполягати на своєму.

Думка Фіцо щодо вступу України до ЄС

Водночас прем'єр-міністр Словаччини запевнив, що на приєднання України до Європейського Союзу підуть роки, проте він не проти такого рішення.

"Якщо для того, щоб підтримати Україну, потрібно було зробити такий переоцінений політичний жест — у мене немає з цим проблем... але вона повинна виконати всі умови", — запевнив він. 

Нагадаємо, раніше тисячі громадян зібралися на мітингу у значних містах Словаччини проти уряду нового прем'єра Роберта Фіцо. Люди незадоволені рішенням міністрів щодо внесення змін до кримінального законодавства країни.

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