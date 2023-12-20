Протести у Словаччині. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Тисячі громадян зібралися на мітингу у значних містах Словаччини проти уряду нового прем'єра Роберта Фіцо. Людям незадоволені рішенням міністрів щодо внесення змін до кримінального законодавства країни.

Про це повідомляє АР.

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Організатори акцій протесту, які представляють опозицію, повідомляють про проведення мітингів у таких містах, як: Кошице, Пряшев, Попрад, Банська Бистриця, Жиліна, Нітра, Трнава, Тренчин, Списька Нова Весь, Липтовський Мікулаш та Поважська Бистриця. Учасники акцій скандували гасла проти Фіцо.

Що відомо про зміни у кримінальному законодавстві Словаччини

Видання повідомляє, що запропоновані урядовою коаліцією зміни включають закриття спеціалізованої прокуратури, яка займається розслідуванням серйозних злочинів, таких як корупція, організована злочинність і екстремізм, до середини січня.

Згідно з цими планами, справи цієї категорії будуть передані до регіональних прокуратур, які понад 20 років не мали досвіду роботи з такими злочинами.

За словами лідера опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхалі Шимечка, ці зміни можуть призвести до звільнення від відповідальності мафіозних структур та корупціонерів.

Нагадаємо, що міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк підтвердив правдивість рішення про те, що країна не допомагатиме Україні зброєю. Відповідну заяву він зробив на зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Крім того, у Словаччині висловили стурбованість активністю угорських шпигунів та близькими зв'язками Будапешта з Москвою. Дехто з них обіймає високі посади в угорському посольстві та інших угорських держустановах у столиці Словаччини.