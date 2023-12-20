Протесты в Словакии - тысячи людей выступили против нового премьера

Протесты в Словакии. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Тысячи граждан собрались на митинге в значительных городах Словакии против правительства нового премьера Роберта Фицо. Людям недовольны решением министров о внесении изменений в уголовное законодательство страны.

Об этом сообщает АР.

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Организаторы акций протеста, представляющие оппозицию, сообщают о проведении митингов в таких городах, как: Кошице, Пряшев, Попрад, Банская Быстрица, Жилина, Нитра, Трнава, Тренчин, Списка Новая Весь, Липтовский Микулаш и Поважская Быстрица. Участники акций скандировали лозунги против Фицо.

Что известно про изменения в уголовном законодательстве Словакии

Издание сообщает, что предлагаемые правительственной коалицией изменения включают в себя закрытие специализированной прокуратуры, занимающейся расследованием серьезных преступлений, таких как коррупция, организованная преступность и экстремизм, к середине января.

Согласно этим планам, дела этой категории будут переданы в региональные прокуратуры, которые более 20 лет не имели опыта работы с такого рода преступлениями.

По словам лидера оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михали Шимечко, эти изменения могут привести к освобождению от ответственности мафиозных структур и коррупционеров.

Напомним, что министр обороны Словакии Роберт Калиняк подтвердил правдивость решения о том, что страна не будет помогать Украине оружием. Соответствующее заявление он сделал на встрече с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Кроме того, в Словакии выразили обеспокоенность активностью венгерских шпионов и близкими связями Будапешта с Москвой. Некоторые из них занимают высокие должности в венгерском посольстве и других венгерских госучреждениях в столице Словакии.