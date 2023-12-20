Фицо объяснил, почему будет блокировать вступление Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать вступление Украины в НАТО. По его словам, это может привести к началу Третьей мировой войны.

Об этом он сказал в интервью InfoVojna.

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Фицо подчеркнул, что Словакия будет накладывать право вето до того момента, пока у него будет "возможность влиять на словацкую политическую сцену".

"Неудивительно, что партия, составляющая большинство в словацком правительстве, не согласится с членством Украины в НАТО, ведь это было бы началом Третьей мировой войны", — отметил политик.

По его мнению, Третьей мировой войны никогда не будет, однако он все равно будет продолжать настаивать на своем.

Мнение Фицо о вступлении Украины в ЕС

В то же время премьер-министр Словакии заверил, что на присоединение Украины к Европейскому Союзу пойдут годы, однако он не против такого решения.

"Если для того чтобы поддержать Украину, нужно было сделать такой переоцененный политический жест — у меня нет с этим проблем... но она должна выполнить все условия", — заверил он.

Напомним, ранее тысячи граждан собрались на митинге в крупных городах Словакии против правительства нового премьера Роберта Фицо. Люди недовольны решением министров о внесении изменений в уголовное законодательство страны.