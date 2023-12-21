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Вступление Украины в НАТО и ЕС и агенты Кремля в Европе — эфир Новини.LIVE

21 декабря 2023 20:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Вступление Украины в НАТО и ЕС и агенты Кремля в Европе — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Дипломат Руслан Осипенко вместе с ведущим обсудят вступление Украины в НАТО и присоединение к Европейскому союзу, и препятствия на пути вступления. Также затронут тему влияния агентов Кремля в европейских правительствах.

Посмотреть эфир, который начнется в 20:42, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

В программе "Вечір.LIVE" дипломат Руслан Осипенко вместе с Сергеем Гулюком будут обсуждать вопросы вступления Украины в НАТО. Будут рассматривать препятствия, стоящие на пути к этой интеграции, а также влияние агентов Кремля в европейских правительствах. Особое внимание будет уделено постоянно меняющимся "целям СВО" и их влиянию на политический процесс. Откроют ключевые аспекты и вызовы, возникающие в контексте евроатлантического интеграционного пути Украины.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать вступление Украины в НАТО. По его словам, это может привести к началу Третьей мировой войны.

Добавим, Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что предоставление статуса кандидата ЕС Украине и Молдове ничего не означает. По его мнению, ЕС затормозит процесс вступления.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают присоединиться к НАТО. Также он добавил, что не верит во все эти сигналы.

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