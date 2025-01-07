Зеленський провів наради щодо Рамштайну та вступу до ЄС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 7 січня, провів багато нарад. Зокрема, йдеться про підготовку до "Рамштайну" та вступу до Європейського Союзу.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні.

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Наради Зеленського

Глава держави розповів про нараду з Міноборони та Генштабом. Обговорили усі пакети, які доступні, а також потреби. За словами Зеленського, наразі триває підготовка до засідання у форматі "Рамштайн".

Крім того, була доповідь Служби зовнішньої розвідки.

"Також сьогодні обговорили деякі деталі нашої роботи з Євросоюзом — щодо переговорного процесу. Були спікер Верховної Ради, урядовці, команда Офісу. Цей рік у нас має бути саме таким результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС, як це потрібно Україні, а отже, безпеці всієї нашої Європи", — зазначив Зеленський.

Він нагадав, що цього року в ЄС головування спочатку Польщі, друге півріччя — Данії. Глава держави назвав ці країни дуже відповідальними партнерами.

"З української сторони ми забезпечимо все необхідне для того, щоб зробити правильні кроки", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про створення переліку терористичних організацій, спрямований на зміцнення національної безпеки та боротьбу з тероризмом.

Також Зеленський підписав закон про міжнародні перевезення пасажирів автобусами, що є важливим кроком для розвитку логістики.