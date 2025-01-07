Міжнародні автобусні перевезення — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 7 січня, підписав закон про міжнародні перевезення пасажирів автобусами. Він має важливе значення для подальшого розвитку логістики.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України у Telegram.

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Міжнародні перевезення автобусами

У Верховній Раді зазначили, що йдеться про закон №4140-IX.

Закон №4140-IX. Фото: скриншот

Ратифікація Протоколу допоможе уніфікувати умови здійснення міжнародних перевезень з країнами ЄС та державами-членами Угоди INTERBUS.

"Наразі сторонами Угоди INTERBUS є майже всі країни Європи, тому закон має важливе значення для подальшого розвитку перевезень з та до України. Зокрема, йдеться про умови доступу суб’єктів господарської діяльності до ринку перевезень та якість послуг для пасажирів", — йдеться у повідомленні.

Допис ВРУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що наразі за кордоном перебуває від 20 до 25 мільйонів українців.

Також цього року українцям потрібно буде оплачувати в'їзд до країн Європейського Союзу через впровадження нової системи авторизації подорожей ETIAS.