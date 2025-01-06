Скільки українців перебуває за кордоном — відповідь Чернишова

Віцепремʼєр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов. Фото: скриншот

Віцепремʼєр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов назвав, скільки українців наразі перебуває за кордоном. Йдеться про 20-25 мільйонів.

Про це Олексій Чернишов сказав у коментарі "1+1".

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Чернишов каже, що українців примусово не повертатимуть додому. За його словами, це повинно бути лише добровільно.

Він зазначив, що наразі за кордоном перебуває 20-25 мільйонів українців, а в Україні — близько 32 мільйонів.

"Це велика, потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном, і ми починаємо процес щодо повернення українців додому. Я хотів би зазначити, що повернення є винятково добровільним, жодних примусових заходів не буде", — наголосив Чернишов.

За його словами, Україна буде радіти досягненням своїх громадян за кордоном, якщо вони зможуть знайти там можливості для себе та своїх сімей.

Нагадаємо, в Україні було оновлено правила виїзду за кордон для окремих категорій громадян, зокрема для контрактників віком від 18 до 25 років.

Також з 2025 року українці зобов'язані будуть оплачувати в’їзд до країн Європейського Союзу через введення системи авторизації подорожей ETIAS.