Сколько украинцев находится за границей — ответ Чернышова

Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов. Фото: скриншот

Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов назвал, сколько украинцев сейчас находится за границей. Речь идет о 20-25 миллионах.

Об этом Алексей Чернышов сказал в комментарии "1+1".

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Украинцы за границей

Чернышов говорит, что украинцев принудительно не будут возвращать домой. По его словам, это должно быть только добровольно.

Он отметил, что сейчас за границей находятся 20-25 миллионов украинцев, а в Украине — около 32 миллионов.

"Это большая, мощная нация, которая сегодня вынужденно частично находится за рубежом, и мы начинаем процесс по возвращению украинцев домой. Я хотел бы отметить, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет", — подчеркнул Чернышов.

По его словам, Украина будет радоваться достижениям своих граждан за границей, если они смогут найти там возможности для себя и своих семей.

Напомним, в Украине были обновлены правила выезда за границу для отдельных категорий граждан, в частности для контрактников в возрасте от 18 до 25 лет.

Также с 2025 года украинцы обязаны будут оплачивать въезд в страны Европейского Союза через введение системы авторизации путешествий ETIAS.