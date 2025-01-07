Международные автобусные перевозки — Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 7 января, подписал закон о международных перевозках пассажиров автобусами. Он имеет важное значение для дальнейшего развития логистики.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram.

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В Верховной Раде отметили, что речь идет о законе №4140-IX.

Закон №4140-IX. Фото: скриншот

Ратификация Протокола поможет унифицировать условия осуществления международных перевозок со странами ЕС и государствами-членами Соглашения INTERBUS.

"Сейчас сторонами Соглашения INTERBUS являются почти все страны Европы, поэтому закон имеет важное значение для дальнейшего развития перевозок из и в Украину. В частности, речь идет об условиях доступа субъектов хозяйственной деятельности к рынку перевозок и качество услуг для пассажиров", — говорится в сообщении.

Пост ВРУ. Фото: скриншот

Напомним, вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов сообщил, что сейчас за границей находится от 20 до 25 миллионов украинцев.

Также в этом году украинцам нужно будет оплачивать въезд в страны Европейского Союза из-за внедрения новой системы авторизации путешествий ETIAS.