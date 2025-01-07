Международные автобусные перевозки — Зеленский подписал закон

Зеленский подписал закон о международных перевозках автобусами
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 7 января, подписал закон о международных перевозках пассажиров автобусами. Он имеет важное значение для дальнейшего развития логистики.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram.
Международные перевозки автобусами
В Верховной Раде отметили, что речь идет о законе №4140-IX.
Ратификация Протокола поможет унифицировать условия осуществления международных перевозок со странами ЕС и государствами-членами Соглашения INTERBUS.
"Сейчас сторонами Соглашения INTERBUS являются почти все страны Европы, поэтому закон имеет важное значение для дальнейшего развития перевозок из и в Украину. В частности, речь идет об условиях доступа субъектов хозяйственной деятельности к рынку перевозок и качество услуг для пассажиров", — говорится в сообщении.
Напомним, вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов сообщил, что сейчас за границей находится от 20 до 25 миллионов украинцев.
Также в этом году украинцам нужно будет оплачивать въезд в страны Европейского Союза из-за внедрения новой системы авторизации путешествий ETIAS.
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