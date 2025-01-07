Зеленський провів наради щодо Рамштайну та вступу до ЄС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 7 января, провел много совещаний. В частности, речь идет о подготовке к "Рамштайн" и вступлению в Европейский Союз.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении.

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Совещания Зеленского

Глава государства рассказал о совещании с Минобороны и Генштабом. Обсудили все пакеты, которые доступны, а также потребности. По словам Зеленского, сейчас идет подготовка к заседанию в формате "Рамштайн".

Кроме того, был доклад Службы внешней разведки.

"Также сегодня обсудили некоторые детали нашей работы с Евросоюзом — относительно переговорного процесса. Были спикер Верховной Рады, чиновники, команда Офиса. Этот год у нас должен быть именно таким результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС, как это нужно Украине, а значит, безопасности всей нашей Европы", — отметил Зеленский.

Он напомнил, что в этом году в ЕС председательство сначала Польши, второе полугодие — Дании. Глава государства назвал эти страны очень ответственными партнерами.

"С украинской стороны мы обеспечим все необходимое для того, чтобы сделать правильные шаги", — добавил он.

Напомним, Зеленский подписал закон об создании перечня террористических организаций, направленный на укрепление национальной безопасности и борьбу с терроризмом.

Также Зеленский подписал закон о международных перевозках пассажиров автобусами, что является важным шагом для развития логистики.