Зеленський провів наради щодо Рамштайну та вступу до ЄС

Вступление Украины в ЕС — Зеленский провел совещание
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 7 января, провел много совещаний. В частности, речь идет о подготовке к "Рамштайн" и вступлению в Европейский Союз.
Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении.
Совещания Зеленского
Глава государства рассказал о совещании с Минобороны и Генштабом. Обсудили все пакеты, которые доступны, а также потребности. По словам Зеленского, сейчас идет подготовка к заседанию в формате "Рамштайн".
Кроме того, был доклад Службы внешней разведки.
"Также сегодня обсудили некоторые детали нашей работы с Евросоюзом — относительно переговорного процесса. Были спикер Верховной Рады, чиновники, команда Офиса. Этот год у нас должен быть именно таким результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС, как это нужно Украине, а значит, безопасности всей нашей Европы", — отметил Зеленский.
Он напомнил, что в этом году в ЕС председательство сначала Польши, второе полугодие — Дании. Глава государства назвал эти страны очень ответственными партнерами.
"С украинской стороны мы обеспечим все необходимое для того, чтобы сделать правильные шаги", — добавил он.
Напомним, Зеленский подписал закон об создании перечня террористических организаций, направленный на укрепление национальной безопасности и борьбу с терроризмом.
Также Зеленский подписал закон о международных перевозках пассажиров автобусами, что является важным шагом для развития логистики.
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