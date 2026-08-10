Вступ України до ЄС: у Польщі назвали умову щодо Волині

Влодзімеж Чажастий. Фото: Włodzimierz Czarzasty/Facebook

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий заявив, що Україна під час євроінтеграції має визнати геноцидом злочини проти поляків на Волині. Він також наголосив на необхідності переосмислення історичних питань у межах процесу вступу України до Європейського Союзу.

Про це Влодзімеж Чажастий заявив під час зустрічі з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком у польському місті Щавиця, передає Новини.LIVE.

Чажастий висловився про Волинську трагедію

За словами спікера польського Сейму, вступ України до ЄС вимагатиме від українського суспільства переосмислення різних аспектів власної історії.

Чажастий заявив, що європейська інтеграція передбачає дотримання демократичних цінностей, а також належне ставлення до історичних подій.

"Вступ України до ЄС вимагатиме від українців переосмислення всіх аспектів своєї історії. Тому що ЄС — це демократія, це цінності… Це також означає називати геноцид геноцидом. Це історія. Від історії жоден народ не втече",— сказав польський політик.

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Він додав, що жоден народ не може уникнути власної історії.

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Окремо Чажастий звернув увагу на зростання суспільної напруги та погіршення польсько-українських відносин.

Спікер Сейму засудив будь-які випадки неналежного поводження як з боку поляків, так і з боку українців. За його словами, важливо не допускати дій, які можуть додатково загострювати відносини між двома країнами.

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