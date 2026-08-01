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Головна Новини дня Ударив палицею по голові: у Польщі затримали підозрюваного в нападі на українку

Ударив палицею по голові: у Польщі затримали підозрюваного в нападі на українку

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 23:41
У Польщі затримали підозрюваного в нападі на 40-річну українку
Люди допомагають українці, яка постраждала від нападу у Гдині. Фото: trojmiasto.pl

У Гдині затримали 76-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на 40-річну громадянку України. Інцидент стався 30 липня. З місця злочину фігурант утік — його розшукували кілька днів.

Про це з посиланням на TVN24 передає Новини.LIVE.

Затримання підозрюваного в побитті українки

У Поморській поліції заявили, що мотивом нападу не була ненависть на національному ґрунті.

"Наразі встановлені обставини не вказують на те, що інцидент мав характер злочину, мотивованого упередженням на національному ґрунті", — зазначили правоохоронці. 

Українка, на яку скоїли напад у Гдині
Українка, яку побили палицею у Гдині 30 липня 2026 року. Фото: trojmiasto.pl

Підозрюваного в нападі затримали слідчі-криміналісти Міського управління поліції в Гдині. Прокурори розслідують інцидент за фактом завдання травм людині. Триває слідство.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Wiadomości повідомляв, що в польському місті Гдиня невідомий ударив палицею по голові 40-річну українку. Напад стався, коли жінка записувала голосове повідомлення рідною мовою. Перехожа не бачила нападника: він підкрався до неї зі спини.

Також Новини.LIVE з посиланням на соцмережі та заяву Генерального консульства України у Вроцлаві повідомляв, що в Польщі троє людей скоїли напад на молоде українське подружжя. Причиною нападу став український акцент пари. Молодих людей побили просто посеред торгового центру.

Польща побиття напад акули
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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