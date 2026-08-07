У Кракові переслідували українця: що заявило консульство

Краків. Фото: Andrzej Otrębski

У Кракові стався інцидент за участю громадян України, відео якого поширилося у соціальних мережах. На записі чоловік агресивно поводиться щодо українця, ображає його через національне походження та вимагає залишити Польщу й повернутися в Україну. Генеральне консульство України в Кракові засудило агресію та повідомило про контакт із польськими компетентними органами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Генерального консульства України в Кракові у п'ятницю, 7 серпня.

У Кракові чоловік переслідував українця та вимагав залишити Польщу

Генеральне консульство України в Кракові висловило занепокоєння через інцидент, відеозапис якого набув поширення в соцмережах. На оприлюднених кадрах зафіксовано агресивну поведінку чоловіка щодо громадянина України.

За даними консульства, чоловік переслідував українця, використовував нецензурні та образливі висловлювання, зокрема пов'язані з його українським походженням. Також він вимагав, щоб громадянин залишив Польщу та повернувся до України.

Окрім цього, на відео видно, як чоловік відштовхує рукою дівчину, яка перебувала на місці події.

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У консульстві наголосили, що вважають подібну поведінку неприпустимою та закликають надати інциденту належну правову оцінку. Дипломатична установа окремо підкреслила неприпустимість агресії, ксенофобії та дискримінації за національною ознакою.

"Генеральне консульство України в Кракові рішуче засуджує будь-які прояви агресії, ксенофобії, дискримінації та приниження людської гідності за національною ознакою. Подібна поведінка та риторика є неприпустимими та потребують належного реагування", — йдеться у заяві.

Консульство контактує з польськими органами

Українське консульство повідомило, що вже перебуває у контакті з компетентними органами Польщі. Дипломати очікують на всебічне з'ясування обставин події та належну правову оцінку дій причетних осіб.

"Консульство перебуває в контакті з компетентними польськими органами. Розраховуємо на всебічне з’ясування обставин інциденту та надання належної правової оцінки діям причетних осіб", — зазначили у Генеральному консульстві України в Кракові.

Водночас дипломатична установа закликала українців повідомляти польським правоохоронцям і дипломатичним представництвам України про випадки погроз, агресії, ксенофобії чи дискримінації. У консульстві наголосили, що належне документування таких випадків та їхня правова оцінка необхідні для ефективного реагування і протидії подібним проявам.

"Закликаємо громадян України повідомляти про випадки погроз, агресії, ксенофобії чи дискримінації польським правоохоронним органам та дипломатичним установам України. Належне документування таких інцидентів та їх правова оцінка є важливими для ефективного реагування та протидії подібним проявам", — наголосили дипломати.

У консульстві закликали не робити узагальнень щодо поляків

Окремо Генеральне консульство звернуло увагу на те, що окремі випадки агресивної поведінки не мають ставати підставою для висновків про все польське суспільство.

Дипломати наголосили на високій цінності підтримки, яку Польща та польський народ продовжують надавати Україні та українцям.

"Водночас наголошуємо, що окремі випадки агресивної поведінки не можуть бути підставою для узагальнень щодо усього польського суспільства. Високо цінуємо солідарність і підтримку, яку Польща та польський народ продовжують надавати Україні й українцям", — підсумували у консульстві.

Скриншот заяви Генерального консульства/Facebook

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