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Головна Новини дня У Польщі пошкодили український військовий меморіал: посольство обурене актом вандалізму

У Польщі пошкодили український військовий меморіал: посольство обурене актом вандалізму

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 20:39
У Польщі пошкодили українське місце пам'яті — реакція посольства України
Місце вандалізму. Фото: Facebook/посольство України у Польщі

Посольство України в Республіці Польща висловило обурення через черговий акт вандалізму щодо українського місця пам'яті в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства. За інформацією дипломатів, невідомі пошкодили меморіал і порушили належний стан місця, де вшановують пам'ять загиблих українських воїнів.

Про це посольство написало у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Що сталося з українським місцем пам'яті у Польщі

У посольстві наголосили, що будь-які прояви наруги над місцями пам'яті є неприпустимими.

У Польщі пошкодили український військовий меморіал: посольство обурене актом вандалізму - фото 1
Заява українського посольства в Польщі. Фото: скриншот

Там підкреслили, що, попри складні сторінки спільної історії, місця поховань і пам'ятні знаки повинні залишатися поза політичними суперечками та користуватися повагою відповідно до європейських стандартів і християнських цінностей.

У Польщі пошкодили український військовий меморіал: посольство обурене актом вандалізму - фото 1
Пошкоджена пам'ятка. Фото: Facebook/посольство України у Польщі

Також дипломати висловили занепокоєння тим, що цей випадок стався на тлі збільшення проявів ворожості до українців у Польщі.

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"Особливе занепокоєння викликає те, що цей інцидент відбувається на тлі зростання кількості проявів ворожості щодо українців у Польщі, зокрема повідомлень про акти агресії та напади на громадян України", - уточнили дипломати.

У Польщі пошкодили український військовий меморіал: посольство обурене актом вандалізму - фото 2
Місце вандалізму. Фото: Facebook/посольство України у Польщі

У посольстві наголосили, що спроби переносити історичні суперечки у площину вандалізму та залякування є небезпечними й мають отримати належну правову оцінку. Там закликали компетентні органи Польщі оперативно провести розслідування, встановити всіх причетних до інциденту, притягнути винних до відповідальності та забезпечити відновлення пошкодженого місця пам'яті.

Крім того, українська дипломатична установа повідомила, що вже офіційно звернулася до польської сторони з цього питання.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше у польському Кракові невідомі осквернили місце поховання українського письменника, науковця та громадського діяча Богдана Лепкого. З його надгробка на Раковицькому кладовищі викрали барельєф, який перебував там понад 50 років.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Польщі стався напад на двох громадян України, який, за попередніми даними, мав ознаки ксенофобії. Українська пара зазнала жорстокого побиття після того, як нападники почули їхню розмову, а постраждалих із тяжкими травмами госпіталізували.

Польща вандалізм посольство
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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