У Польщі осквернили могилу Богдана Лепкого — МЗС України вимагає розслідування

Георгій Тихий. Фото: МЗС України

У польському Кракові невідомі осквернили місце поховання українського письменника, науковця та громадського діяча Богдана Лепкого. Із його надгробка на Раковицькому кладовищі викрали барельєф, який був встановлений понад пів століття тому.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Європейську правду".

Що сталося на Раковицькому кладовищі у Кракові

На інцидент відреагувало Міністерство закордонних справ України. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що українська сторона розцінює цей випадок як свідому провокацію, спрямовану на загострення українсько-польських відносин.

Пошкоджений надгробок Богдана Лепкого. Фото: Facebook/Ігор Мончук

Після виявлення наруги Генеральне консульство України у Кракові звернулося до місцевої поліції, адміністрації кладовища та міської влади. Українські дипломати закликали правоохоронців якнайшвидше встановити осіб, причетних до злочину, провести повне розслідування та повернути або відновити викрадений барельєф.

Могила Богдана Лепкого. Фото: Facebook/Ігор Мончук

Крім того, українська сторона попросила польську владу забезпечити належну охорону місця поховання Богдана Лепкого, щоб запобігти повторенню подібних випадків. У МЗС висловили сподівання, що винних буде притягнуто до відповідальності відповідно до польського законодавства, а компетентні органи вживуть заходів для захисту українських пам'ятних місць на території Польщі.

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