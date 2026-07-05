В Польше осквернили могилу Богдана Лепкого — МИД Украины требует расследования

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

В польском Кракове неизвестные осквернили место захоронения украинского писателя, ученого и общественного деятеля Богдана Лепкого. С его надгробия на Раковицком кладбище украли барельеф, установленный более полувека назад.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Европейскую правду".

Что произошло на Раковицком кладбище в Кракове

На инцидент отреагировало Министерство иностранных дел Украины. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что украинская сторона расценивает этот случай как сознательную провокацию, направленную на обострение украинско-польских отношений.

Поврежденное надгробие Богдана Лепкого. Фото: Facebook/Игорь Мончук

После обнаружения надругательства Генеральное консульство Украины в Кракове обратилось в местную полицию, администрацию кладбища и городские власти. Украинские дипломаты призвали правоохранителей как можно скорее установить лиц, причастных к преступлению, провести полное расследование и вернуть или восстановить украденный барельеф.

Могила Богдана Лепкого. Фото: Facebook/Игорь Мончук

Кроме того, украинская сторона попросила польские власти обеспечить надлежащую охрану места захоронения Богдана Лепкого, чтобы предотвратить повторение подобных случаев. В МИД выразили надежду, что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с польским законодательством, а компетентные органы примут меры для защиты украинских памятных мест на территории Польши.

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