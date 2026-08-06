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Главная Новости дня В Польше повредили украинский военный мемориал: посольство возмущено актом вандализма

В Польше повредили украинский военный мемориал: посольство возмущено актом вандализма

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 20:39
В Польше повредили украинский мемориал — реакция посольства Украины
Место акта вандализма. Фото: Facebook/посольство Украины в Польше

Посольство Украины в Республике Польша выразило возмущение в связи с очередным актом вандализма в отношении украинского мемориала в урочище Белосток недалеко от села Лиски Люблинского воеводства. По информации дипломатов, неизвестные повредили мемориал и нарушили надлежащее состояние места, где чтят память погибших украинских воинов.

Об этом посольство сообщило в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Что произошло с украинским мемориалом в Польше

В посольстве подчеркнули, что любые проявления надругательства над местами памяти недопустимы.

В Польше повредили украинский военный мемориал: посольство возмущено актом вандализма - фото 1
Заявление украинского посольства в Польше. Фото: скриншот

Там подчеркнули, что, несмотря на сложные страницы общей истории, места захоронений и памятные знаки должны оставаться вне политических споров и пользоваться уважением в соответствии с европейскими стандартами и христианскими ценностями.

В Польше повредили украинский военный мемориал: посольство возмущено актом вандализма - фото 1
Поврежденный памятник. Фото: Facebook/посольство Украины в Польше

Также дипломаты выразили обеспокоенность тем, что этот случай произошел на фоне роста проявлений враждебности по отношению к украинцам в Польше.

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"Особую обеспокоенность вызывает то, что этот инцидент происходит на фоне роста числа проявлений враждебности по отношению к украинцам в Польше, в частности сообщений об актах агрессии и нападениях на граждан Украины", — уточнили дипломаты.

В Польше повредили украинский военный мемориал: посольство возмущено актом вандализма - фото 2
Место вандализма. Фото: Facebook/посольство Украины в Польше

В посольстве подчеркнули, что попытки переносить исторические споры в плоскость вандализма и запугивания являются опасными и должны получить надлежащую правовую оценку. Там призвали компетентные органы Польши оперативно провести расследование, установить всех причастных к инциденту, привлечь виновных к ответственности и обеспечить восстановление поврежденного места памяти.

Кроме того, украинское дипломатическое представительство сообщило, что уже официально обратилось к польской стороне по этому вопросу.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее в польском Кракове неизвестные осквернили место захоронения украинского писателя, ученого и общественного деятеля Богдана Лепкого. С его надгробия на Раковицком кладбище похитили барельеф, который находился там более 50 лет.

Как сообщали Новини.LIVE, в Польше произошло нападение на двух граждан Украины, которое, по предварительным данным, носило признаки ксенофобии. Украинская пара подверглась жестокому избиению после того, как нападавшие услышали их разговор, а пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали.

Польша вандализм посольство
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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