Вступление Украины в ЕС: в Польше назвали условие, касающееся Волыни

Влодзимеж Чажастый. Фото: Влодзимеж Чажастый/Facebook

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый заявил, что в ходе евроинтеграции Украина должна признать геноцидом преступления против поляков на Волыни. Он также подчеркнул необходимость переосмысления исторических вопросов в рамках процесса вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом Влодзимеж Чажастый заявил во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком в польском городе Щавица, передает Новини.LIVE.

Чажастый высказался о Волынской трагедии

По словам спикера польского Сейма, вступление Украины в ЕС потребует от украинского общества переосмысления различных аспектов собственной истории.

Чажастый заявил, что европейская интеграция предполагает соблюдение демократических ценностей, а также надлежащее отношение к историческим событиям.

"Вступление Украины в ЕС потребует от украинцев переосмысления всех аспектов своей истории. Потому что ЕС — это демократия, это ценности… Это также означает называть геноцид геноцидом. Это история. От истории ни один народ не сбежит",— сказал польский политик.

Читайте также:

Он добавил, что ни один народ не может избежать своей истории.

Польша заявила о напряженности в отношениях с Украиной

Отдельно Чажастый обратил внимание на рост общественной напряженности и ухудшение польско-украинских отношений.

Спикер Сейма осудил любые случаи ненадлежащего обращения как со стороны поляков, так и со стороны украинцев. По его словам, важно не допускать действий, которые могут дополнительно обострять отношения между двумя странами.

Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 9 августа, в 22 польских городах прошли акции протеста в связи с участившимися случаями насилия в отношении украинцев и других людей, сталкивающихся с дискриминацией. Участники призвали общество не игнорировать проявления ненависти и потребовали от властей более решительных ответных мер.

Новини.LIVE писали, что в Кракове произошел инцидент с участием украинца, видео которого впоследствии распространилось в социальных сетях. На записи мужчина агрессивно обращается к гражданину Украины, оскорбляет его из-за национальности и требует покинуть Польшу. Генеральное консульство Украины в Кракове осудило инцидент и заявило о контакте с польскими компетентными органами.