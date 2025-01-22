Україна могла б провести Всесвітній економічний форум, але є умова — відео

Олександр Корнієнко. Фото: LIGA.net

Народний депутат Олександр Корнієнко прогнозує, що Україна цілком могла б прийняти Всесвітній економічний форум. Однак нині перед країною стоять абсолютно інші завдання.

Про це народний обранець сказав у розмові з журналісткою Новини.LIVE Галиною Остаповець.

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Олександр Корнієнко вважає, що Київ цілком міг би прийняти Всесвітній економічний форум. Країна здатна організувати захід такого рівня. Однак через війну українцям на Форумі доводиться звертатися до партнерів щодо збройної допомоги.

"Вмикаємо їм (партнерам. — Ред.) сигнал безпеки, показуємо, як це працює. Запрошуємо до Києва, але попереджаємо, що там це може звучати тричі на день, а може інколи й "бабахати", — пояснив народний депутат.

Нагадаємо, нардеп Олександр Корнієнко пояснив, чому союзники досі вмотивовані допомагати Україні виграти війну. Також ми розповідали, навіщо Україна підписала угоду щодо НАТО.