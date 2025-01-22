Світ втомився від війни в Україні, але нам допомагають — Корнієнко

Олександр Корнієнко. Фото: Українські Новини

Відчувається, що деякі країни "втомились" від війни в Україні. Однак ті партнери, які розуміють серйозність загрози з боку РФ, продовжують підтримувати нашу країну у боротьбі за свободу.

Про це повідомив народний депутат Олександр Корнієнко в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець в середу, 22 січня.

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Як зазначив нардеп, зараз можна відчути, що світ дещо "втомився" через війну, яку Росія розв'язала в Україні. За словами Корнієнка, про це говорять вже давно, але сильні союзники продовжують стояти на стороні України.

"Звичайно, ті країни, які найближче до Росії, розуміють, що якщо не допомагати Україні й не створити умови, при яких Україна досягне справедливого миру, дипломатичного або військового повернення своїх територій, то вони будуть наступні", — зазначив нардеп.

Корнієнко додав, що Україна намагається співпрацювати з різними країнами. Він привів у приклад Словаччину та Угорщину й зазначив, що "не всі думають так, як їхні лідери".

"Ми спілкуємося з усіма. З владою, опозицією", — зазначив народний депутат.

Нагадаємо, Олександр Корнієнко також повідомив, що Україна підписала угоду щодо наближення вступу до НАТО. Це сталося під час робочого візиту в Брюссель.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас зазначила, що допомога Євросоюзу Україні може стати одним з головних чинників перемоги у війні. Вона зазначила, що на підтримку нашій країні вже виділили 134 мільярди євро.