Мир устал от войны в Украине, но нам помогают — Корниенко

Александр Корниенко. Фото: Українські Новини

Ощущается, что некоторые страны "устали" от войны в Украине. Однако те партнеры, которые понимают серьезность угрозы со стороны РФ, продолжают поддерживать нашу страну в борьбе за свободу.

Об этом сообщил народный депутат Александр Корниенко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в среду, 22 января.

Читайте также:

Как мир реагирует на войну в Украине

Как отметил нардеп, сейчас можно почувствовать, что мир несколько "устал" из-за войны, которую Россия развязала в Украине. По словам Корниенко, об этом говорят уже давно, но сильные союзники продолжают стоять на стороне Украины.

"Конечно, те страны, которые ближе всего к России, понимают, что если не помогать Украине и не создать условия, при которых Украина достигнет справедливого мира, дипломатического или военного возвращения своих территорий, то они будут следующие", — отметил нардеп.

Корниенко добавил, что Украина пытается сотрудничать с разными странами. Он привел в пример Словакию и Венгрию и отметил, что "не все думают так, как их лидеры".

"Мы общаемся со всеми. С властью, оппозицией", — отметил народный депутат.

Напомним, Александр Корниенко также сообщил, что Украина подписала соглашение по приближению вступления в НАТО. Это произошло во время рабочего визита в Брюссель.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что помощь Евросоюза Украине может стать одним из главных факторов победы в войне. Она отметила, что на поддержку нашей стране уже выделили 134 миллиарда евро.