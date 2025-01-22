Украина могла бы провести Всемирный экономический форум, но есть условие - видео

Александр Корниенко. Фото: LIGA.net

Народный депутат Александр Корниенко прогнозирует, что Украина вполне могла бы принять Всемирный экономический форум. Однако сейчас перед страной стоят совершенно другие задачи.

Об этом народный избранник сказал в разговоре с журналисткой Новини.LIVE Галиной Остаповец.

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Александр Корниенко считает, что Киев вполне мог бы принять Всемирный экономический форум. Страна способна организовать мероприятие такого уровня. Однако из-за войны украинцам на Форуме приходится обращаться к партнерам по поводу вооруженной помощи.

"Включаем им (партнерам. — Ред.) сигнал безопасности, показываем, как это работает. Приглашаем в Киев, но предупреждаем, что там это может звучать трижды в день, а может иногда и "бабахать", — объяснил народный депутат.

Напомним, нардеп Александр Корниенко объяснил, почему союзники до сих пор мотивированы помогать Украине выиграть войну. Также мы рассказывали, зачем Украина подписала соглашение насчет НАТО.