Україна
Вручив державні відзнаки — Зеленський нагородив військових ДССТ

Вручив державні відзнаки — Зеленський нагородив військових ДССТ

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 17:42
Зеленський привітав військових ДССТ з професійним днем та вручив нагороди
Президент України Володимир Зеленський вручає нагороду військовому ДССТ. Фото: ОП

У четвер, 5 лютого, Президент України Володимир Зеленський привітав з професійним днем військових Державної спеціальної служби транспорту. Він відзначив захисників державними нагородами.

Про це повідомили на сайті Офісу Президента, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський відзначив військових ДССТ

Як повідомили в ОП, глава держави відзначив військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту державними нагородами. Зеленський вручив захисникам ордени "За мужність" ІІ й ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня і Данила Галицького.

"Дякую за те, що ви посилюєте наші Сили оборони і безпеки України, захищаєте територіальну цілісність України, на різних ділянках працюєте, воюєте і знищуєте ворога. Дякую абсолютно всім вам і вашим побратимам та посестрам за службу", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський відреагував на чутки щодо Донбасу. Йдеться про те, що Росія вимагає від країн визнати цю територію своєю.

Також ми розповідали про те, що глава держави 5 лютого зустрівся з прем'єром Польщі. Зеленський обговорив з Дональдом Туском спільні програми захисту.

Володимир Зеленський нагорода військові президент державна нагорода
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
