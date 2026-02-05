Зеленський привітав військових ДССТ з професійним днем та вручив нагороди

Президент України Володимир Зеленський вручає нагороду військовому ДССТ. Фото: ОП

У четвер, 5 лютого, Президент України Володимир Зеленський привітав з професійним днем військових Державної спеціальної служби транспорту. Він відзначив захисників державними нагородами.

Про це повідомили на сайті Офісу Президента, передає Новини.LIVE.

Зеленський відзначив військових ДССТ

Як повідомили в ОП, глава держави відзначив військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту державними нагородами. Зеленський вручив захисникам ордени "За мужність" ІІ й ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня і Данила Галицького.

"Дякую за те, що ви посилюєте наші Сили оборони і безпеки України, захищаєте територіальну цілісність України, на різних ділянках працюєте, воюєте і знищуєте ворога. Дякую абсолютно всім вам і вашим побратимам та посестрам за службу", — зазначив глава держави.

