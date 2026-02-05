Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вручил государственные ордена — Зеленский наградил военных ГССТ

Вручил государственные ордена — Зеленский наградил военных ГССТ

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 17:42
Зеленский поздравил военных ГССТ с профессиональным днем и вручил награды
Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду военному ГССТ. Фото: ОП

В четверг, 5 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным днем военных Государственной специальной службы транспорта. Он отметил защитников государственными наградами.

Об этом сообщили на сайте Офиса Президента, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зеленский отметил военных ГССТ

Как сообщили в ОП, глава государства отметил военнослужащих Государственной специальной службы транспорта государственными наградами. Зеленский вручил защитникам ордена "За мужество" II и III степеней, княгини Ольги III степени и Даниила Галицкого.

"Спасибо за то, что вы усиливаете наши Силы обороны и безопасности Украины, защищаете территориальную целостность Украины, на разных участках работаете, воюете и уничтожаете врага. Спасибо абсолютно всем вам и вашим собратьям и посестрам за службу", — отметил глава государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский отреагировал на слухи относительно Донбасса. Речь идет о том, что Россия требует от стран признать эту территорию своей.

Также мы рассказывали о том, что глава государства 5 февраля встретился с премьером Польши. Зеленский обсудил с Дональдом Туском совместные программы защиты.

Владимир Зеленский награда военные президент государственная награда
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации