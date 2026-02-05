Зеленский поздравил военных ГССТ с профессиональным днем и вручил награды

Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду военному ГССТ. Фото: ОП

В четверг, 5 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным днем военных Государственной специальной службы транспорта. Он отметил защитников государственными наградами.

Об этом сообщили на сайте Офиса Президента, передает Новини.LIVE.

Зеленский отметил военных ГССТ

Как сообщили в ОП, глава государства отметил военнослужащих Государственной специальной службы транспорта государственными наградами. Зеленский вручил защитникам ордена "За мужество" II и III степеней, княгини Ольги III степени и Даниила Галицкого.

"Спасибо за то, что вы усиливаете наши Силы обороны и безопасности Украины, защищаете территориальную целостность Украины, на разных участках работаете, воюете и уничтожаете врага. Спасибо абсолютно всем вам и вашим собратьям и посестрам за службу", — отметил глава государства.

Также мы рассказывали о том, что глава государства 5 февраля встретился с премьером Польши. Зеленский обсудил с Дональдом Туском совместные программы защиты.