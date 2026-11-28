Повернення дітей з ТОТ. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets. Колаж: Новини.LIVE

Після повернення в Україну кожна дитина проходить індивідуальну оцінку потреб за участю психологів і соціальних працівників. Фахівці визначають, якої допомоги потребує дитина та її родина — від медичних послуг до відновлення освіти й оформлення документів. За результатами оцінювання для кожної дитини складають план реінтеграції та призначають відповідального за координацію допомоги.

Про це під час зустрічі з дітьми, яких напередодні повернули в Україну, журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповіла представниця з прав дитини Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Оксана Червякова.

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Як складають плани реінтеграції для врятованих дітей

За словами Оксани Червякової, після повернення фахівці оцінюють потреби кожної дитини та визначають, які саме послуги й підтримка їй необхідні. При цьому враховують обставини перебування в окупації та наслідки, які вони могли мати для дитини.

Як пояснила представниця омбудсмена, під час оцінювання важливо насамперед з'ясувати, які потреби дитини залишилися невирішеними:

"Зрозуміти, яка допомога потрібна, треба йти від того, що було порушено".

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Зокрема, фахівці окремо працюють над питаннями освіти, медицини, соціальних послуг та оформлення документів. Наприклад, через перебування в окупації в дитини можуть виникнути прогалини в навчанні, які потрібно надолужити для повернення до української школи. Також родини можуть потребувати допомоги з документами, оскільки діти повертаються без них або з документами російського зразка.

Оксана Червякова пояснила, як організовують подальший супровід дітей після повернення в Україну та хто відповідає за координацію необхідної допомоги. За її словами, для кожної дитини визначають окремого координатора, а після оцінювання потреб розробляють індивідуальний план реінтеграції:

"Кожна дитина має свою координаційну особу, яка буде координувати державу і громадянське суспільство, закриваючи всі потреби. Після оцінки потреб протягом трьох днів складається індивідуальний план реінтеграції".

За потреби родини отримують одяг, продукти та грошову підтримку.

Тривалість супроводу залежить від пережитого дитиною досвіду та її індивідуальних потреб. Допомога може тривати від шести до 18 місяців.

Новини.LIVE інформували, що 28 листопада 2026 року з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще 23 українців, серед яких люди з тяжкими захворюваннями та обмеженою мобільністю. Деякі з них роками не могли виїхати через відсутність житла, підтримки рідних або фізичну неспроможність самостійно подолати маршрут. Після повернення людям організували необхідну допомогу, зокрема медичний супровід.

Також ми писали, що 27 листопада на підконтрольну Україні територію повернули десятьох громадян із ТОТ, Криму та Росії, серед них — дев’ятеро дітей і повнолітня вихованка інтернату. Повернення відбулося за сприяння Офісу омбудсмена та першої леді США Меланії Трамп у межах ініціативи Bring Kids Back UA.