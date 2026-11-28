Повернення українців з ТОТ. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets. Колаж: Новини.LIVE

Ще 23 українців вдалося повернути з тимчасово окупованих територій України. Серед них є люди з тяжкими захворюваннями та обмеженою мобільністю. Деякі з них роками не могли виїхати через відсутність житла, рідних на підконтрольній Україні території або фізичну неспроможність самостійно подолати складний маршрут.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у суботу, 28 листопада.

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З ТОТ повернули ще 23 українці

За словами омбудсмена, для багатьох людей рішення залишити окуповані території визрівало місяцями. Інколи ж виїжджати доводилося через безпосередню загрозу життю.

Дмитро Лубінець розповів кілька історій українців, яким вдалося допомогти повернутися.

Зокрема, на Луганщині в окупації залишалося подружжя людей старшого віку. Під час окупації вони допомагали українським військовим продуктами. Однак після доносу до їхнього будинку прийшли з обшуком, вилучили телефони, а родина опинилася під постійною увагою окупаційних структур.

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Водночас стан здоров'я обох погіршувався. Через діабет чоловікові ампутували ногу, а дружина перенесла інсульт. Попри це, вона продовжувала самостійно вести побут і доглядати за чоловіком. Їхня донька нині перебуває за кордоном, а на підконтрольній Україні території зустріти подружжя було нікому.

Тому під час організації повернення важливо було не лише знайти маршрут, а й заздалегідь вирішити питання подальшого проживання та допомоги після прибуття.

Ще одна історія стосується родини з Раденська на Херсонщині. Люди також довго не наважувалися виїжджати, оскільки не мали рідних на підконтрольній Україні території. Ситуацію ускладнював стан здоров'я: жінка мала онкологічне захворювання, чоловік — тяжку хворобу серця, а їхній родич переніс ампутацію.

Переломним моментом стало влучання дрона, внаслідок якого було зруйновано їхній будинок. Люди отримали контузії. Після повернення їх направили до медичного закладу, де вони зможуть пройти необхідні обстеження та отримати допомогу.

Також вдалося повернути жінку, яка в окупованому селі фактично сама залишалася з трьома людьми. Вона доглядала чоловіка з деменцією та лежачу родичку старшого віку. У будинку не було стабільного електропостачання, води, опалення та необхідних ліків. Постійні обстріли й життя в таких умовах призвели до панічних атак.

Навіть щоб зателефонувати сину, який уже перебував на підконтрольній Україні території, жінці доводилося йти на інший кінець села до знайомої. Та мала генератор, завдяки якому можна було зарядити телефон.

Коли з'явилася можливість виїхати, жінка попросила допомогти також самотній сусідці, яка жила на сусідній вулиці. У результаті повернути вдалося обох жінок. Сьогодні родина знову разом.

Дмитро Лубінець наголосив, що люди часто залишаються в окупації не тому, що не хочуть виїжджати. Вони бояться, що через хворобу, вік, відсутність грошей, житла або рідних не зможуть впоратися з життям після повернення.

За словами омбудсмена, ще 23 українці тепер перебувають у безпеці. Водночас на тимчасово окупованих територіях залишаються люди, які так само не можуть виїхати самостійно.

Скриншот повідомлення Лубінця/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 27 листопада 2026 року десятеро українців, серед яких дев’ятеро дітей і повнолітня вихованка інтернату, повернулися з тимчасово окупованих територій та Росії. Наймолодшій дитині — вісім років, а самі евакуйовані перебували на ТОТ Херсонської та Запорізької областей, у Криму й РФ. Повернення відбулося за сприяння Офісу омбудсмена та першої леді США Меланії Трамп у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Також ми писали, що Україна веде переговори з Росією щодо проведення нової гуманітарної місії за участю першої леді США Меланії Трамп. До переговорного процесу також залучений її спеціальний радник Марк Бекман, а українська сторона вже виконала необхідну підготовчу роботу. За словами Дмитра Лубінця, наразі є позитивні зрушення, однак остаточних домовленостей щодо місії ще немає.